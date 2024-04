TV-Sender abgeschaltet: Änderung für Fernseh-Zuschauer kam unerwartet

Betroffen von der Änderung, für die es im Vorfeld keine Mitteilung gab, waren jene Zuschauer, die über die „gute alte Antenne“ ihr Fernsehsignal bekommen. Im Paket von freenet TV, also dem Fernsehen über DVB-T2 HD, gab es eine Änderung. Über diese informierte der zur freenet-Gruppe gehörende Sendernetzbetreiber Media Broadcast erst, als die Umstellung schon erfolgte. Und man erzählte auch nur die Hälfte der Geschichte. Denn ein TV-Sender war plötzlich verschwunden.

RTLup statt Tele 5: TV-Sender-Wechsel beim Antennen-TV

„freenet TV baut das Programmangebot via DVB-T2 HD weiter aus und nimmt mit RTLup einen Sender ins Portfolio auf, der rund um die Uhr beliebte TV-Klassiker zeigt.“ Mit dieser Nachricht wendete sich Media Broadcast an die Öffentlichkeit. RTLup werde ab sofort übertragen und ist über ein freenet TV Abo empfangbar. „Damit sind jetzt mehr als 20 private Sender in Top-Qualität in dem Programmpaket via Antenne auf einfachste Weise zu empfangen.“ Was Media Broadcast nicht mitteilte: Die Anzahl der Sender hat sich nicht verändert. Tatsächlich hat jedoch ein anderer Sender seine Ausstrahlung über die digitale Antenne eingestellt: Tele 5.

Tele 5 war 2002 an den Start gegangen und stammte damals aus der Tele München Gruppe. Nach mehreren Eigentümerwechseln in kurzer Zeit um die Jahre 2019 und 2020 gehört Tele 5 mittlerweile zu Discovery. Seit der Übernahme kam es zu einem massiven Stellenabbau. Nach Angaben von Oliver Kalkofe, der bis Ende 2023 bei Tele5 für das Kultformat Schlefaz (Die Schlechtesten Filme aller Zeiten) zuständig war, sei inzwischen buchstäblich „niemand mehr da“. Es würden nur noch Filme ausgespielt. Möglich ist das, weil das Ausspielen der Filme bei nahezu allen TV-Sendern inzwischen durch Dienstleister erfolgt, wie unsere Reportage aus den Räumen von Astra in Unterföhring bei München zeigt. Über Satellit und Kabel sowie über Streaming-Dienstleister ist Tele 5 weiter zu empfangen.

RTLup hat Tele 5 ersetzt. Der RTL-Sender war 2016 als RTLplus gestartet und setzt vor allem auf Nostalgie. Er positioniert sich selbst als Frauensender, der mit Wiederholungen von Serien wie „Mord ist ihr Hobby“ und „Ritas Welt“ punkten soll.

Freenet TV ermöglicht vor allem in dicht besiedelten Regionen den Empfang von bis zu 40 Sendern per Antenne. Dazu ist ein entsprechendes Empfangsgerät notwendig. Getestet hatten wir hier unlängst einen Hybrid-Stick, der DVB-T2 und Streaming über waipu.tv gleichermaßen ermöglicht. Die öffentlich-rechtlichen Sender lassen sich über das Antennen-Fernsehen ohne Abo sehen. Für die meisten Privatsender ist jedoch ein freenet TV-Abo notwendig. Dieses kostet 7,99 Euro monatlich. freenet TV kann für einige Haushalte eine Alternative zum Kabel-TV sein.

