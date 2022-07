Tesla mit weiterer verrückter Idee: Das gab es noch nie

Eine der größten Hürden bei der Umstellung auf E-Mobilität bleibt die Verfügbarkeit der Ladestationen. Nach wie vor ist der Ausbau des Ladenetzes nicht in allen Bereichen gleich stark vorangetrieben worden. Zusätzlich darf nicht vergessen werden, dass mit mehr E-Autos auch mehr Fahrzeuge die gleichen Ladestellen nutzen werden. Aus diesem Anlass wartet Tesla mit einer weiteren verrückten Idee auf. Doch kann diese auch funktionieren?

Strom für das E-Auto unterwegs generieren?

Bilder auf Twitter-Accounts zeigen einen Tesla-Anhänger, der mit Solarpaneelen ausgestattet wurde. Wie sich auf den getweeteten Aufnahmen erkennen lässt, verfügt der Anhänger über eine Achse, auf der die Solarpaneel-Konstruktion sitzt. Es wirkt, als ließen sich die Solarpaneele auf dem Anhänger ausziehen. Was also bezweckt Tesla mit dieser weiteren, verrückten Idee? Hinter diesem Konzept steckt der Gedanke, die mögliche Reichweite von E-Autos zu erweitern. Anhänger mit Solarpaneelen könnten mit dem Wagen mitgeführt werden, sodass das Fahrzeug nachladen kann, wenn die Batterieleistung nachlässt. Alles, was dafür nötig wäre, ist den Anhänger auszupacken und der Batterie über die Solarpaneele neues Leben einzuhauchen. Zusätzlich hat man das Konzept mit einem Starlink Satelliten-Internet Receiver von Elon Musks SpaceX ausgestattet. Mithilfe des Anhängers wäre es also möglich, dass Reisende auf schnelles Wi-Fi zugreifen könnten.

Zu sehen war dieser Tesla Solar-Range-Extender auf der IdeenExpo in Hannover. Dort stellte man ihn gemeinsam mit einem Model Y mit 4.680 Batteriezellen vor. Bisher liegen noch keine offiziellen Meldungen dazu vor, dass der Anhänger als Produkt zum Kauf angeboten werden soll. Es könnte sich daher ebenso gut um ein Konzept handelt, dass es nie bis zur Serienproduktion schaffen wird. So nett der Grundgedanke erscheint, ein E-Auto direkt unterwegs mit einem Anhänger aufzuladen, noch wäre dies mit dem Konzept nicht umsetzbar. Der derzeitige Tesla Solar-Range-Extender besitzt weder eine eingebaute Speicherkapazität noch die notwendige Leistung. Mit dem aktuellen Konzept wären somit nur rund 50 Extrameilen möglich nach einem Tag Ladezeit. Für lange Strecken eignet sich die derzeitige Ausführung daher noch nicht, es wäre jedoch möglich. Sie könnte sich als zusätzliche Lademöglichkeit in Gebieten anbieten, in denen Standard-Ladestationen weiter entfernt liegen oder viel Sonnenschein die Option zur Stromersparnis bieten.

Tesla-Anhänger für Campingplätze?

Eine weitere Anwendungsmöglichkeit des Solar-Anhängers könnte sich auf Campingplätzen oder anderen Orten ergeben, die weiter entfernt von anderen Verbindungsmöglichkeiten liegen. In diesem Zusammenhang würde sich auch der integrierte Starlink-Receiver anbieten, um dem Nutzer eine bessere Internetverbindung an seinem Standort zu bescheren. Zusätzlich wäre man nicht davon abhängig, welche Lademöglichkeiten der Campingplatz für den Wagen selbst bereitstellt. Eine Ladekapazität von 50 Meilen (ca. 80 Kilometer) pro Tag über mehrere Tage hinweg könnte genügen, um auf dem Rückweg aus der Natur bis zur nächsten E-Ladestation zu gelangen. Ließe sich die Produktion der Solarpaneele steigern oder es würde ein Zwischenspeicher integriert, könnte das Konzept tatsächlich die Reichweite von E-Fahrzeugen verbessern. Man darf gespannt sein, ob und wie Tesla diese verrückte, neue Idee umsetzen wird.