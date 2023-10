Taylor Swift: Rekorde ohne Ende – und jetzt wird es richtig heiß

An Tickets für die „The Eras Tour“ zu kommen, ist gar nicht so einfach. Auch Kinotickets für den neuen „Taylor Swift: The Eras Tour“-Film sind an den meisten kommenden Tagen ausverkauft. Heute, am 13. Oktober 2023, kommt der Film in die Kinos und schon im Vorverkauf hat er über 100 Millionen US-Dollar an Einnahmen generiert. Aber wann wird der Film auf Netflix, Disney+ oder Amazon Prime erhältlich sein?

Taylor Swift: Wann kannst du den Film streamen?

Der „Taylor Swift: The Eras Tour“-Film soll einen Einblick auf die globale Tournee der Ausnahmekünstlerin geben. Auf der „The Eras Tour“ präsentiert Swift alle Epochen ihrer 17-jährigen musikalischen Karriere. Der Event-Verleih Trafalgar Releasing bringt den passenden Film in die Kinos. Somit ist er an kein Filmstudio gebunden und stammt aus einer unabhängigen Produktion. Welche Streamingdienste jedoch den Konzertfilm in ihr Angebot aufnehmen, ist noch unklar.

Bislang sind die beiden Filme „Miss Americana“ und „Folklore: The Long Pond Studio Sessions“ auf den Streamingplattformen Netflix und Disney+ verfügbar. Nicht ausgeschlossen, dass auch dieses Mal diese zwei Anbieter infrage kommen. Doch welcher Streamingdienst es letztlich wird, entscheidet sich nach einem recht einfachem Prinzip: Wer wird das meiste Geld für die exklusiven Streaming-Rechte zahlen. Da der Film erst jetzt in die Kinos kommt, wird es noch etwas dauern, bis du ihn in den heimischen vier Wänden streamen kannst.

Taylor Swift: Mehr Einnahmen als Spider-Man

Der US-amerikanischen Kinokette AMC zufolge sorgte der Film „Taylor Swift: The Eras Tour“ bereits eine Woche vor seinem offiziellen Kinostart für über 100 Millionen Dollar an Einnahmen. Zudem startet der Film in rund 8.500 Kinos weltweit, so AMC.

In den USA wurden am ersten Verkaufstag des Films Tickets im Wert von etwa 26 Millionen Dollar verkauft. Swift überholte mit dieser Zahl den bisherigen Rekordhalter „Spider-Man: No Way Home“, der 2021 im Vorverkauf einen Tagesrekord von 16,9 Millionen Dollar erreichte.