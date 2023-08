Taylor Swifts Geheimplan enthüllt: Fans in heller Aufregung

2018 war Taylor Swift in einen Urheberrechtsstreit mit ihrem ehemaligen Musiklabel „Big Machine Records“ verwickelt. Somit traf sie mit ihrem Re-Recording-Projekt eine eher ungewöhnliche Entscheidungen, die Rechte an ihrer Musik zurückzuerobern. Swift nimmt all ihre ersten sechs Studioalben neu auf, bisher hat sie ihre Version von „Fearless“, „Red“ und „Speak Now“ veröffentlicht. Diese sind mit in Klammern stehend „Taylor’s Version“ gekennzeichnet.

Taylor Swift: Überraschung während des Konzerts

Am 27. Oktober 2014 erschien ihr fünftes Studioalbum „1989“. Damit wechselte Taylor Swift ein für allemal von der Country- in die Popszene. „1989“ landete auf dem ersten Platz der Billboard 200 Charts und blieb dort ein ganzes Jahr lang in den Top 10. Jetzt soll die Neuaufnahme im Herbst dieses Jahres erscheinen. Auf X (vormals Twitter) teilte sie mit: „Überraschung!! 1989 (Taylor’s Version) ist auf dem Weg! Das 1989 Album hat mein Leben auf unzählige Arten verändert, und es erfüllt mich mit Aufregung, bekannt zu geben, dass meine Version davon am 27. Oktober erscheinen wird.“

Auf dem neuen Cover-Bild ist Swift lachend mit vom Wind verwehten Haaren zu sehen. Neben den 13 ursprünglichen Songs sollen mit dem Re-Recording fünf neue Songs erscheinen, diese sind „From The Vault“ übersetzt „Aus dem Tresor“. Sie fügte hinzu: „Ich kann es nicht glauben, dass sie zurückgelassen wurden.“ Swift zufolge sei das kommende Album ihr persönlicher Favorit.

„Taylor Swift ist die Musikindustrie“ – Kann sie es nochmal beweisen?

Die US-amerikanische Journalistin und Fernsehmoderatorin Barbara Walters sagte einst: „Taylor Swift ist die Musikindustrie“. Sie schreibt Songs über das Verliebtsein und den Trennungsschmerz und das trifft den Geschmack von Millionen Menschen. Zudem hat sie solch eine starke Fangemeinschaft, die beispielsweise beim Vorverkauf ihrer jetzigen „The Eras Tour“ mehrere Webseiten zum Abstürzen brachte, sodass der Ticketverkauf für kurze Zeit eingestellt werden musste.

Taylor Swifts Tour soll eine dreistündige Reise durch ihre musikalischen Ären sein. Auf ihren Konzerten singen 50.000, 60.000 bis hinzu 70.000 Fans all ihre Lieder. In den USA sorgten ihre Auftritte für hohe Einnahmen in der Restaurant- und Hotelbranche. Dem Forschungsinstitut Common Sense zufolge soll ihre Tour allein in den USA 4,6 Milliarden Dollar an Verbraucherausgaben einbringen.