Tankrabatt gilt nur noch 5 Tage: Steigt der Preis am 1. September um 35 Cent pro Liter?

Nach Monaten immer neuer Rekordpreise war es am 1. Juni so weit: Die Regierung hat Benzin und Diesel deutlich günstiger gemacht. Bis zu 35 Cent pro Liter sollten Autofahrer an Tankstellen weniger bezahlen. Das gelang mehr oder weniger gut. Denn bereits Wochen und Tage vor dem Startschuss kletterten die Spritpreise, sodass vom Tankrabatt nicht mehr allzu viel übrig blieb. Sanken die Spritpreise zwar in den vergangenen drei Monaten, klettern sie aber jetzt schon wieder.

Der Liter Diesel hat die 2-Euro-Grenze bereits einmal mehr geknackt. Und am 1. September endet der Tankrabatt. Diesel soll dann 17 Cent und Benzin 35 Cent stärker besteuert und somit deutlich teurer werden. Doch wie realistisch ist das? Und sollte man bis zum letzten Moment warten, um noch einmal vollzutanken?

Tankrabatt endet: Das passiert danach

„Vom 1. September an wird die Energiesteuer statt derzeit 36 Cent wieder rund 65 Cent je Liter Benzin und statt 33 Cent wieder 47 Cent je Liter Diesel betragen“, sagte dazu Adrian Willig. Der Geschäftsführer der en2X, einem Lobbyverband der Mineralölindustrie in Deutschland, warnt: „Die Tankstellenbetreiber müssen beim Kraftstoffeinkauf dann wieder die reguläre Energiesteuer an den Staat abführen.“ Doch muss man pro Liter bis zu 35 Cent mehr bezahlen, nachdem der Tankrabatt endet?

Willig hält das ebenso für möglich, wie, dass die Preise nach dem Tankrabatt fallen. Denn gleichzeitig gelten für Sprit weiter die Angebots- und Nachfragebedingungen. „Diese Großhandelspreise für Benzin und Diesel bestimmen maßgeblich die grundsätzliche Preisentwicklung an den Tankstellen – nicht die Rohölpreise“, erklärt der Experte.

Es hagelt Kritik, doch die ändert nichts

Der ADAC kritisiert das Ende des Tankrabatts. „Eine Erhöhung der Preise nach dem 1. September um 35 Cent beziehungsweise 17 Cent“ sei, so der Automobilclub, „nicht gerechtfertigt“. Schließlich waren die Kraftstoffpreise bereits vor der Steuersenkung zum 1. Juni viel zu hoch und sind auch während der vergangenen drei Monate „nicht vollständig weitergegeben“ worden. „Hier sehen wir die Mineralölkonzerne als Profiteure. Sie haben ihre Margen im Raffinerie-Markt seit Jahresbeginn mehr als verfünffacht.“ Und auch wir fragten vor dem Start des Tankrabatts: „Benzin und Diesel: Abzocke statt Tankrabatt?“ Doch trotz aller Kritik, die Spritpreise dürften weiter steigen.

Da Autofahrer voraussichtlich verstärkt ihre Autos volltanken werden, bevor der Tankrabatt endet, rechnet en2x damit, dass ab dem 1. September nicht mehr viel steuervergünstigtes Benzin und Diesel im Angebot sein wird. Im Grunde heißt das also: Endet der Tankrabatt, schnellen die Spritpreise in die Höhe. Hinzu kommen weitere Probleme, die den Spritpreis schnell klettern lassen dürften. Denn neben dem Ansturm auf den billigen Sprit noch vor Tankrabatt-Ende sorgen auch das Rheinniedrigwasser, eine hohe Belastung bei der Güterbahn sowie den Teilausfall einer für die Versorgung Süddeutschlands wichtigen Raffinerie in Österreich.