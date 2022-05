Benzin und Diesel: Abzocke statt Tankrabatt? Was Autofahrern jetzt wirklich droht

Nach einer kurzen Erholung Mitte April, als der Preis für einen Liter Benzin kurzzeitig unter die 2-Euro-Marke rutschte, steigen die Spritpreise wieder. Noch nie waren Benzin und Diesel so teuer wie jetzt. Auch der Politik sind gut 2 Euro pro Liter zu viel. Die Bundesregierung trat auf die Bremse. Was folgte, war eine Preissenkung, die den Steuerzahler Milliarden kostet, ihn aber gleichzeitig entlasten soll. Pro Liter Benzin sinkt der Preis ab dem 1. Juni um 30 Cent. Wer einen Diesel fährt, soll an der Tankstelle 14 Cent pro Liter weniger zahlen. Drei Monate lang will man so Autofahrer entlasten. Doch vieles spricht dafür, dass der Tankrabatt die Spritpreise nur für wenige Tage drücken kann – wenn überhaupt. Stattdessen drohen sogar höhere Spritpreise, Staus an Tankstellen und sogar ein Komplettausfall.

Bleiben Benzin und Diesel trotz Tankrabatt teuer?

Dass der Tankrabatt der Regierung sich schnell in Luft auflösen dürfte, zeigt das Beispiel Spanien. Im Februar erreichte der Liter Benzin, etwa in der Region Málaga, Rekordpreise von 1,60 Euro. Nur drei Monate zuvor kostete der Liter noch 1,17 Euro. Auch die spanische Regierung griff ein. Der Ministerpräsident Pedro Sánchez machte zum 1. April – ebenfalls für zunächst drei Monate – den Sprit billiger. Der Preis für Benzin und Diesel sollte um 20 Cent pro Liter fallen. Heute kostet ein Liter Benzin in Málaga 2,01 Euro, wie diese Grafik zeigt.

→ Benzin und Diesel immer teurer: Mit diesen 7 Tipps kannst du Sprit und Geld sparen

Da Tankstellen in Spanien die 20 Cent aber erst beim Bezahlen an der Kasse abziehen, bezahlt man statt den an der Zapfsäule angegebenen 2,01 Euro „nur“ 1,81 Euro. Doch selbst dieser Preis liegt, trotz Tankrabatt, deutlich über dem, der vor dem Rabatt für Rekordhochs sorgte. Selbst auf den Kanaren, wo die Spritpreise 2021 noch unter einem Euro lagen, kostet der Liter Superbenzin derzeit rund 1,40 Euro.

Steigen die Spritpreise sogar auf 2,70 Euro?

Auch in Deutschland steigen die Preise für Benzin und Diesel immer weiter. Allein im Mai ist der Benzinpreis um 16 Cent gestiegen. Läuft es wie bisher, dürften die 30 Cent Tankrabatt in spätestens drei Monaten wieder ausgeglichen sein. Und sollte die Regierung den Tankrabatt nicht verlängern, dürften dann von einem Tag auf den anderen 30 Cent aufgeschlagen werden. Der Spritpreis könnte am 1. September also schlimmstenfalls bei 2,70 Euro pro Liter Superbenzin liegen. Übrigens: An Weihnachten 2021 kostet ein Liter Benzin weniger als 1,60 Euro!

→ Sprit jetzt günstiger: Das darfst du auf keinen Fall tun

Der CDU-Verkehrsexperte Thomas Bareiß warnt sogar vor Abzocke. „Die Gefahr ist groß, dass die längst überfällige Steuerentlastung nicht beim Autofahrer ankommt. Wenn die Bundesregierung zulässt, dass die Mineralölkonzerne auf Kosten der Steuerzahler ihre Bilanzen aufbessern, wäre das ein Skandal.“ Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck befürchtet sogar, dass die Spritpreise nicht sinken, sondern kurzfristig sogar steigen könnten, „wenn alle am 1. Juni zur Tankstelle fahren“. Durch die höhere Nachfrage werde das Benzin auf einmal ein noch kostbareres Gut. „Dann haben wir den Preis gesenkt, aber in Wahrheit geht er nach oben“, erklärt Habeck im Interview mit ntv.

Tankrabatt: Wer wirklich davon profitiert

Hinzu kommt: Es werden immer mehr Stimmen laut, die behaupten, der Tankrabatt wird in die Taschen der Öl-Bosse fließen, statt beim Autofahrer anzukommen. Der Berliner Kurier spricht von einer miesen Masche und warnt: „Die Öl-Multis wollen beim Entlastungspaket kräftig absahnen.“ Der Trick, den die Experten dahinter vermuten: Die Konzerne könnten die Preise noch im Mai kräftig anheben. Dann würden sie auch nach Senkung der Spritsteuer richtig Kasse machen. Und allem Anschein nach werden die Experten recht behalten.

Auch der Tankstellenverband TIV ist sich sicher, dass der Tankrabatt den Ölkonzernen mehr hilft als den Autofahrern. „An dem gesamten Krisenszenario verdienen sie sich eine goldene Nase“, sagte TIV-Sprecher Herbert Rabl der Bild. Denn: Das Kartellamt hat zwar angekündigt, die Entwicklung der Spritpreise genau zu beobachten und gegebenenfalls einzugreifen. Aber kurzfristig kann das Amt die Ölkonzerne nicht davon abhalten, Teile des Tankrabatts einzustreichen.

Benzin-Experte warnt vor Horror-Preisen und geschlossenen Zapfsäulen

Mit einer Preiserhöhung von 16 Cent vom 1. bis zum 31. Mai pro Liter Super ist die Hälfte des Tankrabatts bereits drin. Und dass die Öl-Konzerne aus Krisen Kapital schlagen und abkassieren, zeigte sich zu Beginn des Krieges in der Ukraine. Medienberichten zufolge haben die großen Mineralölkonzerne ihren Gewinn zwischen Januar und März im Durchschnitt verdoppelt.

→ Diesel und Benzin sind viel zu billig: Aus diesem Grund darf sich niemand beschweren

Darüber hinaus sagte der Vorsitzende des Bundesverbands Freier Tankstellen in einem Interview vor Kurzem: „Wir werden bald wieder Preise über zwei Euro pro Liter für Benzin sehen, vielleicht 2,20 Euro pro Liter.“ Und der Experte warnt davor, dass Tankstellen sogar leer laufen könnten. Selbst, wer die Horror-Preise zahlen will, könnte dann an verschlossenen Zapfsäulen stehen.