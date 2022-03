Diesel und Benzin sind viel zu billig: Aus diesem Grund darf sich niemand beschweren

Noch nie war Tanken so teuer. Ob Diesel oder Benzin: Wer heute kein E-Auto fährt, muss an der Tankstelle tief in die Tasche greifen. Selbst der Politik ist der hohe Spritpreis ein Dorn im Auge. Kurzerhand hat die Bundesregierung, allen voran Finanzminister Christian Lindner, die Handbremse gezogen. Tanken wird billiger! Für drei Monate senkt die Regierung den Preis für einen Liter Benzin um 30 Cent; der Liter Diesel wird 14 Cent billiger. So verdient der Staat pro Liter Sprit nicht mehr zwischen 90 Cent und einem Euro (bei Preisen von 2 Euro für einen Liter Benzin und 2,20 Euro pro Liter Diesel), sondern drei Monate lang „nur“ noch 70 bis 76 Cent. Doch selbst bei Preise von 2 Euro und mehr ist der Sprit in Deutschland im Vergleich immer noch billig.

Sprit in Deutschland fast am teuersten, aber …

Statista hat auf Grundlage von Daten des ADAC errechnet, dass eine Tankfüllung (60 Liter) in Deutschland am 11. März ganze 132 Euro gekostet hat. Damit tanken die Deutschen im Europa-Vergleich mitunter am teuersten. Nur in den Niederlanden ist der Sprit noch teurer. Hier werden für eine Tankfüllung 144 Euro fällig. Wer an der Grenze zu Polen wohnt, für den lohnt sich ein Ausflug an die Tankstelle der Nachbarn. Denn statt 132 Euro zahlt man in unserem Nachbarland nur 86 Euro pro Tankfüllung. Berücksichtigt hat Statista nur Superbenzin und kein Diesel.

Preis und die benötigten Arbeitsstunden für eine 60-Liter-Tankfüllung mit Super-Benzin.

Allerdings ist das nur die halbe Wahrheit. Denn Statista stellt die Daten gegenüber dem durchschnittlichen Bruttolohn in Vollzeitjobs. Und hier wird klar: Die Polen müssen doppelt so lange für eine Tankfüllung schuften wie die Deutschen. Während wir in Deutschland 6,7 Stunden für eine Tankfüllung arbeiten müssen, müssen Polen 13,7 Stunden malochen, um ihr Auto einmal mit Benzin auftanken zu können. Somit ist der Sprit in Polen nur für die Deutschen billig. Und das gilt nicht nur für Benzin, sondern auch für Diesel.

Diesel und Benzin in Deutschland immer noch billig

Die Preise für Diesel und Benzin sind in den vergangenen Wochen an den hiesigen Tankstellen in die Höhe geschnellt. Doch im Europa-Vergleich müssen Deutsche mitunter am kürzesten für eine Tankfüllung arbeiten gehen. In Kroatien hingegen kostet der Liter Benzin zwar nur 97 Cent. Die Kroaten müssen jedoch fast zwei Tage plackern, um sich eine Tankfüllung leisten zu können. Da soll noch einer sagen, der Sprit in Deutschland sei zu teuer.