Tanken bald billiger: So viel Rabatt gibt es auf Benzin und Diesel

Die Bundesregierung hat nach 11 Stunden Verhandlung vom gestrigen 23. März auf heute ein großes Maßnahmenpaket beschlossen. Damit sollen die Bürger Deutschlands von den horrenden Energiepreisen, von Gas und Strom bis hin zu Diesel und Benzin, entlastet werden. Dabei beschränkt sich die Koalition aus SPD, Grüne und FDP nicht auf Spritpreise. Jedoch ist hier ein kräftiger und spürbarer Rabatt für die Autofahrer und die Logistikbranche in Deutschland beschlossen worden. Das meldet das Handelsblatt, Bezug nehmend auf die dpa.

Benzin stärker entlastet als Diesel

Wie die Bundesregierung in Persona von Christian Lindner (FDP), Ricarda Lang (Grüne) und Lars Klingbeil von der SPD am Vormittag mitgeteilt hat, stattet man das Entlastungspaket mit mehreren Standbeinen aus. So kannst du dich beim Tanken von Benzin und Diesel für drei Monate auf einen verminderten Steuersatz freuen. Es wird laut Finanzminister Lindner eine Reduzierung von 30 Cent pro Liter Benzin und 14 Cent je Liter Diesel geben. Dabei bedient sich die Koalition an der Energiesteuer. Sie vermindert diese für einen Zeitraum von drei Monaten um diese Werte.

Bei einem angenommenen Preis für den Liter Super E5 von 2,10 Euro ergibt sich aus der Verminderung der Energiesteuer für Autofahrer ein Rabatt von immerhin gut 14 Prozent. Nimmst du dir den Diesel-Abschlag beim gleichen Preis zur Brust, kannst du dich auf fast 6,7 Prozent Rabatt an der Zapfsäule freuen.

Öffentlicher Nahverkehr wird billiger

Doch auch solche Bürger ohne Auto wollen SPD, FDP und Grüne entlasten. Dazu hat die Koalition angekündigt, dass es ein Nahverkehrsticket im ÖPNV für 9 Euro pro Monat geben soll. Auch diese Maßnahme ist auf drei Monate gedeckelt. Umsetzen müssen das die Länder, die dafür Mittel vom Bund bekommen sollen.

Neben den Verkehrs-Entlastungen will die Regierung auch direkt an den Geldbeutel der Bürger: So soll es eine Energiepauschale von 300 Euro geben. Sie soll einmalig über die Einkommenssteuer zu dir kommen. Familien bekommen zudem einen Einmalbonus von 100 Euro pro Kind. Dieses Geld soll auf den Kinderfreibetrag angerechnet werden.