Tagesgeld-Zinsen: Diese Banken bringen dich um dein Geld

Seit vergangener Woche gibt es einen neuen Spitzenreiter beim Tagesgeld: 3,55 Prozent bietet eine Bank an, wenn du ihr dein Geld überweist. Allerdings nur für sechs Monate. Doch das ist mehr, als du bei so manch anderer Bank bekommst. Denn obwohl die Europäische Zentralbank die Leitzinsen inzwischen auf 4 Prozent angehoben hat, haben es viele etablierte Banken und Sparkassen bis heute nicht nötig, dir Zinsen für dein Erspartes zu bieten. Ein Viertel aller Banken bieten bis heute auf dem Tagesgeldkonto überhaupt keine Verzinsung. Vor allem bei Sparkassen und Volksbanken gehen Sparer immer noch häufig leer aus. Zu diesem Ergebnis kommen aktuelle Zinsauswertungen des Vergleichsportals Verivox.

Trotz 4 Prozent Leitzins: 77 Banken bieten keine Tagesgeld-Zinsen

Verivox hat die Tagesgeldzinsen von insgesamt 731 Banken und Sparkassen ausgewertet. 180 dieser Institute bieten Tagesgeldanlegern nach wie vor überhaupt keine Zinsen für dein Guthaben. Das entspricht einem Anteil von 25 Prozent. „Die Banken selbst streichen längst wieder über 3 Prozent Zinsen ein, wenn sie Spargelder bei der Europäischen Zentralbank parken. Da wäre es nur recht und billig, zumindest einen Teil dieser Erträge an die eigene Kundschaft weiterzugeben“, sagt Oliver Maier, Geschäftsführer der Verivox Finanzvergleich GmbH. Es seien vor allem regionale Geldhäuser, bei denen die Kundinnen und Kunden leer ausgehen. Von 305 ausgewerteten Sparkassen bieten 77 keine Verzinsung. Mit 28 Prozent sogar noch etwas höher fällt der Anteil der Institute mit 0,00 Prozent Tagesgeldzinsen unter den regionalen Genossenschaftsbanken aus. Dazu gehören die örtlichen Volks- und Raiffeisenbanken sowie die PSD- und Sparda-Banken. Von den 77 bundesweit aktiven Banken in der Auswertung zahlen hingegen nur vier keine Tagesgeldzinsen.

Auch bei den Durchschnittszinsen gibt es große Unterschiede zwischen bundesweiten und regionalen Banken. Mit 1,1 Prozent hat der Durchschnittszins der bundesweit abschließbaren Tagesgeldangebote in der aktuellen Auswertung erstmals wieder die 1-Prozent-Marke durchbrochen. Bei dieser Verzinsung brächte eine Anlage in Höhe von 10.000 Euro immerhin 110 Euro jährliche Zinseinnahmen. Die Sparkassen verzinsen Tagesgeldanlagen im Schnitt nur mit 0,28 Prozent, die regionalen Genossenschaftsbanken zahlen 0,27 Prozent. Bei den bundesweit aktiven Banken wird Tagesgeld somit rund vier Mal so hoch verzinst wie bei den Regionalbanken.

Einziger kleiner Lichtblick für die Kunden der regionalen Hausbanken: Wer sein Geld 2 Jahre lang fest anlegt, erhält dafür bei bundesweit aktiven Banken im Schnitt aktuell 2,73 Prozent Zinsen. Sparkassenkunden müssen sich im Schnitt mit 1,96 Prozent Zinsen begnügen. Die regionalen Genossenschaftsbanken zahlen durchschnittlich 2,05 Prozent.

Hohe Tagesgeldzinsen oft nur für Neukunden

Aktuell bieten 23 Banken Tagesgeldzinsen in Höhe von 3 Prozent oder mehr, so Verivox. Der marktweite Top-Zins liegt aktuell bei 3,55 Prozent. Bei den meisten Banken gelten so hohe Zinsen nur für Neukunden oder für neu angelegtes Geld und sie sind auf wenige Monate befristet. Doch es gibt zwei Ausnahmen: Bei der Münchner BMW Bank und der tschechischen J&T Direktbank erhalten Neu- und Bestandskunden gleichermaßen 3 Prozent Tagesgeldzinsen.

