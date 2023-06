Tagesgeld-Spitzenreiter: Diese deutsche Bank erhöht nach EZB-Entscheidung auf 3,55 Prozent Zinsen

Mit 3,55 Prozent Zinsen p.a. gibt es einen neuen Spitzenreiter auf dem deutschen Tagesgeld-Markt. Dabei musst du dein Geld nicht einmal bei einer ausländischen Bank anlegen oder eine Bank mit ausländischen Wurzeln nutzen. Denn hinter der Marke MeineBank, die den Tagesgeldzins jetzt anbietet, steht die Raiffeisenbank im Hochtaunus. Das heißt aber nicht, dass du nun in den Taunus fahren musst, um am Schalter dein Tagesgeldkonto zu eröffnen. Denn mit der Onlinemarke hat die Bank überregional alle Kunden im Blick, die ihr Geld anlegen wollen. Sie verspricht, dass eine Online-Eröffnung des Kontos in sieben Minuten möglich sei.

MeineBank: Das sind die Tagesgeld-Konditionen

Der Zinssatz von 3,55 Prozent gilt für alle Kunden, die das Tagesgeld Plus-Konto neu eröffnen. Denn der Zinssatz von 3,55 Prozent p.a. gilt nur für Neukunden und nur für die ersten sechs Monate – und auch nur bei einem Betrag von bis zu 100.000 Euro. Solltest du tatsächlich mehr Geld zwischenlagern wollen, bekommst du für jeden Wert, zwischen 100.000 und 1 Million Euro immer noch 2,5 Prozent p.a.. Leider bekommen Bestandskunden weniger gutgeschrieben. Der Zinssatz liegt hier bei mageren 1,5 Prozent p.a.. Dieser Zinssatz gilt für dich auch, wenn du dein Geld länger als sechs Monate auf dem Konto liegen lässt.

Die Gutschrift der Zinsen erfolgt einmal jährlich zum Jahresende. Das geht im aktuellen Fall nahezu einher mit dem Ende der Zinsgarantie, wenn du dein Konto in den nächsten Tagen eröffnest. Da es sich um ein Tagesgeldkonto handelt, kannst du jederzeit über den vollen Betrag verfügen und ihn auch zu einer anderen Bank überweisen – auch vor Ablauf der sechs Monate. Kosten für das Konto fallen nicht an.

Tagesgeldvergleich: Das sind die besten Angebote

Weitere attraktive Tagesgeld-Angebote kannst du über die nachfolgende Tagesgeld-Tabelle finden. Hier listen wir dir die aktuell 30 besten Tagesgeldkonten, die du als Sparer in Deutschland nutzen kannst. Dabei haben wir darauf geachtet, dass nur Angebote verzeichnet sind, die du per Direktanlage bei der jeweiligen Bank nutzen kannst. Außerdem setzen wir in unserem Tagesgeldvergleich mindestens die gesetzliche europäische Einlagensicherung voraus.

Festgeld-Angebote können sich ebenfalls lohnen

Möchtest du dir für ein Jahr keine Gedanken um die Verzinsung deines Ersparten machen, können wir die Festgeld-Angebote der Openbank (3,60 Prozent p.a.) oder auch die Targobank (2,75 Prozent p.a.) empfehlen. Viel länger als zwei Jahre solltest du dich derzeit hingegen an kein Festgeld-Konto binden. Denn die EZB hat schon durchblicken lassen, dass weitere Erhöhungen des Leitzinses im Raum stehen in den kommenden Monaten. Damit werden dann auch die Zinsen für Tages- und Festgeld weiter steigen.

Jetzt weiterlesen Tagesgeld bei 5 Prozent: Experten erwarten steigende Zinsen