Festgeld: Neuer Top-Zins bei nur einem Jahr Laufzeit

Als regelmäßiger Leser von inside digital wirst du vielleicht schon wissen, dass die Zinsen bei Tagesgeld-Angeboten in den vergangenen Monaten kontinuierlich gestiegen sind. Im besten Fall kannst du dir aktuell einen Zinssatz in Höhe von 3,35 Prozent für eine kurzfristig verfügbare Geldanlage sichern. Noch höhere Zinsen kannst du abstauben, wenn du dich für ein Festgeld-Angebot entscheidest. Und hier gibt es bei einer Laufzeit von nur einem Jahr jetzt einen neuen Spitzenreiter: die Openbank aus der spanischen Santander Gruppe.

Openbank: 3,60 Prozent Zinsen p.a. bei 12 Monaten Festgeld-Laufzeit

Denn die Openbank hat jetzt nicht nur die Tagesgeldzinsen für Neukunden minimal auf 3,30 Prozent p.a. erhöht, sondern überrascht auch mit einem verbesserten Angebot auf anderer Ebene. Beim Willkommens-Festgeld winken jetzt 3,60 Prozent Zinsen p.a. und das spiegelt einen neuen Spitzenzins dar. Kein anderes unserer Redaktion per Direktanlage bekannte Konto mit fester Laufzeit bietet einen höheren Ertrag. Die Mindesteinlage beim Openbank Festgeld liegt bei 1 Euro, einen Höchstbetrag gibt es nicht.

Praktisch: Solltest du in dein eigentlich für ein Jahr fest angelegtes Geld doch vorzeitig benötigen, kannst du dein Festgeld-Konto bei der Openbank jederzeit kostenlos auflösen. Allerdings werden dir deine Ersparnisse dann nur mit vergleichsweise niedrigen 0,5 Prozent p.a. verzinst; für den Zeitraum, in dem du das Geld fest angelegt gehalten hast. Ansonsten erfolgt die Zinsgutschrift in voller Höhe nach einem Jahr.

Weitere attraktive Angebote mit zwölf Monaten Laufzeit:

Diese Dinge solltest du auch noch wissen

Übrigens: Mögen die Angebote auch noch so attraktiv erscheinen: Länger als zwei Jahre solltest du dich derzeit für kein Festgeld-Angebot entscheiden. Und auch vor betrügerischen Festgeld-Angeboten, die eine Rendite von 5 Prozent und mehr versprechen, solltest du gewarnt sein.

