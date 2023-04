Tagesgeld: Zins-Rallye nimmt gehörig Fahrt auf

Die Bank des französischen Autobauers hat sich zum inzwischen dritten Mal in nur rund zwei Wochen dazu entschlossen, die Konditionen für Tagesgeld-Einlagen zu verbessern. Neukunden erhalten jetzt einen Zinssatz in Höhe von 3,10 Prozent p.a. bis zu einer Anlagesumme in Höhe von 250.000 Euro – für bis zu drei Monate. Danach werden wie für alle Bestandskunden 2,00 Prozent Zinsen p.a. gezahlt. Jenseits der 250.000-Euro-Schwelle gilt ein Zinssatz in Höhe von 1,50 Prozent. Die Zinsen zahlt die Renault Bank direkt monatlich aus.

DHB Bank ist neuer Spitzenreiter im Tagesgeld-Vergleich

Noch übertroffen wird dieses Angebot von der niederländischen DHB Bank, die ihre Zinsen aber nur einmal pro Jahr auszahlt. Dort winken jetzt für sechs Monate lang 3,25 Prozent Zinsen p.a. – bis zu einer Anlagesumme in Höhe von 50.000 Euro. Das übertrifft sogar den bisherigen Spitzenreiter im Tagesgeld-Vergleich, die Bigbank aus Estland, die aktuell 3,20 Prozent p.a. an Neukunden auszahlt. Ab dem siebten Monat zahlt die DHB Bank 2,00 Prozent Zinsen p.a. aus.

Weitere Banken, die in den vergangenen Tagen mit bedeutsamen Zinsschritten für Aufmerksamkeit sorgten sind:

Barclays: 3,11 Prozent p.a. auf Anlagen bis 250.000 Euro für maximal vier Monate bei jährlicher Zinszahlung; anschließend 1,20 Prozent p.a.

PSA Direktbank: 3,10 Prozent p.a. auf Anlagen bis 100.000 Euro für maximal drei Monate bei monatlicher Zinszahlung; anschließend 0,30 Prozent p.a.

J&T Direktbank: 3,00 Prozent p.a. auf Anlagen bis 500.000 bei monatlicher Zinszahlung (zunächst befristet bis zum 30. Juni 2023)

Openbank: 3,00 Prozent p.a. auf Anlagen bis 1.000.000 Euro für maximal sechs Monate bei monatlicher Zinszahlung; anschließend 1,00 Prozent p.a. (2,50 Prozent p.a. nur unter gewissen Bedingungen)

Santander: 3,00 Prozent p.a. auf Anlagen ohne Limit für maximal 6 Monate bei monatlicher Zinszahlung; ; anschließend 0,3 Prozent p.a.

Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick zu den aktuell besten Tagesgeld-Angeboten, die du als Sparer aus Deutschland per Direktanlage bei der jeweiligen Bank oder Versicherung nutzen kannst.

Festgeld als Alternative

Oder doch lieber ein Festgeld-Konto? Dort sind aktuell in der Spitze 3,70 Prozent p.a. möglich. Allerdings nur bei einer sehr langen Laufzeit, die aktuell nicht empfehlenswert ist. In jedem Fall gilt es bei einer Festgeld-Anlage zu beachten, dass derzeit Betrüger unterwegs sind, die mit vermeintlich guten Festgeld-Angeboten locken. Bitte aufpassen!

