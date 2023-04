Tagesgeld: Neuer Spitzenreiter zahlt 3,2 Prozent Zinsen

Die Volkswagen Bank ist nicht mehr Spitzenreiter im Tagesgeld-Vergleich von inside digital. Das bedeutet auch: Ein Zinssatz in Höhe von 3,1 Prozent p.a. ist bei kurzfristig verfügbaren Geldanlagen nicht mehr das Maß aller Dinge. Wer sich den höchsten Zinssatz für sein Erspartes sichern möchte, bekommt jetzt bis zu 3,2 Prozent p.a. ausgezahlt. Möglich macht es die estnische Bigbank, die auch in der Vergangenheit schon häufiger mit Spitzen-Zinsen auf sich aufmerksam machte.

Bigbank mit neuem Top-Angebot beim Tagesgeld

Die schlechte Nachricht ist in diesem Zusammenhang: Bei der Bigbank gibt es den neuen Top-Zins nur für drei Monate und bis zu einer Anlagesumme in Höhe von 100.000 Euro. Eine gute Nachricht können wir aber auch gleich hinterher schicken: Ab dem vierten Monat zahlt die Big Bank ebenfalls einen grundsoliden Zins in Höhe von 2,25 Prozent p.a. aus. Dieser Zins gilt auch für alle aktuellen Bestandskunden. Vergleichsweise viel, wenn man die Zinszahlungen anderer Banken vergleicht. Die Zinsgutschrift gibt es bei der Bigbank einmal jährlich zum Jahresende.

Unter Umständen für dich wichtig: Solltest du mit deinem Ersparten mehr als 1.000 Euro Zinsen pro Jahr sammeln, musst du wegen Überschreiten des Sparerpauschbetrags zusätzliche Steuern zahlen. Diese Steuern führt die Bigbank aber nicht automatisch an das für dich zuständige Finanzamt ab. Stattdessen bist du verpflichtet deine gesammelten Zinsen im Rahmen deiner Steuererklärung nachträglich mit anzugeben. Ein wenig zusätzlicher Aufwand, weil du bei der Bigbank keinen Freistellungsauftrag hinterlegen kannst.

Tagesgeld-Vergleich: Das sind die besten Angebote

Die nachfolgende Tabelle zeigt dir in einer Übersicht die aktuellen 30 besten Tagesgeld-Angebote, die du in Deutschland per Direktanlage bei der jeweiligen Bank oder Versicherung nutzen kannst.

Alternative: Festgeld – aber Vorsicht!

Wünschst du dir noch höhere Zinsen? Dann kannst du dich für ein Festgeld-Konto entscheiden. Je nach von dir gewählter Laufzeit winken aktuell per Direktanlage bis zu 4,1 Prozent Zinsen. Dabei solltest du aber nicht nur einen entscheidenden Fehler nicht begehen, sondern auch auf miese Betrüger achten, die aktuell ihr Unwesen treiben.