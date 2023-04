Tagesgeld von Apple: Neuer Zinskracher sorgt für Aufsehen

Denn um es direkt vorwegzunehmen: Die Apple Card, die in Form einer Kreditkarte auch attraktive Cashback-Zinsen bietet, ist weiterhin nicht in Deutschland nutzbar. Zwar wurde das Zahlungsmittel schon im Jahr 2019 präsentiert, bis heute ist es Apple aber nicht gelungen, hierzulande einen passenden Bankpartner zu finden. Dennoch möchten wir an dieser Stelle einen Blick auf das werfen, was der Tech-Riese in den USA auf die Beine stellt, um die eigenen Kunden bei Laune zu halten. Und ein Sparkonto mit einer Verzinsung von 4,15 Prozent ist in diesem Zusammenhang ein Extra mit echtem Ausrufezeichen. Zum Vergleich: In Deutschland nutzbare Tagesgeld-Konten bieten aktuell maximal einen Zinssatz in Höhe von 3,10 Prozent. Beim weniger flexiblen Festgeld sind bis zu 4,10 Prozent möglich.

Apple zahlt Tagesgeld-Zinsen bis zu 250.000 Euro Anlagesumme

Die recht hohe Tagesgeld-Verzinsung in Höhe von 4,15 Prozent p.a. realisiert Apple in enger Zusammenarbeit mit der US-Investmentbank Goldman Sachs. Und zwar bis zu einer Anlagesumme in Höhe von 250.000 US-Dollar. Voraussetzung für die Inanspruchnahme ist, dass Sparer eine Apple Card nutzen, über 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in den USA haben. Einlagen bis zu 250.000 Dollar sind über die US-amerikanische Einlagensicherung geschützt. Eine Mindesteinlagesumme oder monatliche Grundgebühren gibt es beim neuen Apple-Card-Sparkonto nicht, eine Einrichtung ist von berechtigten Kunden auf iPhones direkt über die Wallet-App von Apple möglich. Mindestens ist dafür iOS 16.4 notwendig.

Nutzer der Apple Card können ihr Sparkonto direkt in der Wallet-App verwalten.

Nach Angaben von Apple bietet das neue Konto über den Jahreszins in Höhe von 4,15 Prozent eine Zinsrate, „die mehr als das Zehnfache des nationalen Durchschnitts beträgt“. Jennifer Baily, bei Apple unter anderem für die Weiterentwicklung der Apple Card zuständig, sagt: „Unser Ziel ist es, Tools zu entwickeln, die Benutzern helfen, ein gesünderes finanzielles Leben zu führen.“ Klingt vielversprechend, man darf aber nicht vergessen, dass die Inflation in den USA im März noch immer bei 5,0 Prozent lag. De facto wird Erspartes bei einer Verzinsung von 4,15 Prozent also immer noch entwertet.