Festgeld: Jetzt sind bis zu 4,10 Prozent Zinsen drin

Die zahlreichen Leitzins-Erhöhungen der Europäischen Zentralbank (EZB) der vergangenen Monate haben für Sparer positive Begleiterscheinungen. Sie können sich nämlich über stark steigende Zinsen freuen. Und das nicht nur bei Tagesgeld-Angeboten, wo der Spitzenzins gegenwärtig bei 2,55 Prozent p.a. liegt, sondern auch auf Festgeld-Konten. Dort zahlen Banken inzwischen in der Spitze bis zu 4,10 Prozent p.a. – abhängig von der Laufzeit.

Aktuelle Festgeld-Angebote im Vergleich

Ein Festgeld-Konto mit einer Laufzeit von einem Jahr bringt in der Spitze derzeit 3,00 Prozent Zinsen. Eine entsprechende Verzinsung kannst du dir nicht nur bei Klarna sichern, sondern unter anderen auch bei den deutschen Geldinstituten akf bank und Bank11. Legst du dein Geld für mindestens zwei Jahre auf einem Festgeld-Konto an, sind in der Spitze sogar 3,50 Prozent p.a. möglich: bei der deutschen abcbank. Nicht weniger attraktive 3,40 Prozent p.a. zahlt die Grenke Bank, 3,30 Prozent p.a. sind bei der akf bank möglich.

Hast du Geld auf der hohen Kante liegen, das du in den kommenden Jahren sicher nicht benötigst, kannst du die Verzinsung sogar noch weiter steigern. Bei einer Laufzeit von fünf Jahren zahlen dir die abcbank und die Bank11 gegenwärtig 3,70 Prozent Zinsen. Entscheidest du dich sogar für eine Laufzeit von zehn Jahren, sind in der Spitze bei der Bausparkasse Mainz sogar 4,10 Prozent Zinsen p.a. möglich. Allerdings solltest du genau abwägen, ob du eine lange Laufzeit wirklich in Angriff nehmen möchtest. Mehr kann es sich lohnen, Schritt für Schritt eine Zinstreppe aufzubauen.

Höhere Rendite? Aktien und ETFs können helfen

Möchtest du dein Geld zwar anlegen, aber grundsätzlich kurzfristig auf deine Ersparnisse zugreifen können, solltest du dich eher für ein Tagesgeld-Konto entscheiden. Oder für ein Girokonto, das dein Erspartes zu einem attraktiven Zinssatz vermehrt. Immer solltest du im Hinterkopf behalten, dass die hohe Inflation derzeit dafür sorgt, dass Geld immer weniger wert ist. Deswegen kann es sich auch lohnen, in Aktien oder ETFs oder andere Anlageformen zu investieren. Denn Wertpapiere versprechend eine noch höhere Rendite. Aber: Investitionen an der Börse sind auch mit einem höheren Risiko verbunden, Geld unwiederbringlich zu verlieren.