iOS 16.4 jetzt installieren: iPhone-Update bringt neue Emojis und weitere Neuheiten

Wenige Wochen vor der ersten Vorstellung von iOS 17, veröffentlichte Apple nun das nächste kleinere Update. iOS 16.4 kann nach vier Beta-Versionen jetzt von allen Besitzern aktueller iPhones und iPads installiert werden. Das Update beinhaltet diverse neue Features und Verbesserungen, die für eine schnelle Verbreitung sorgen dürften. Wie bei Apple üblich, steht aber nicht nur eine neue iOS-Version fürs iPhone parat. Auch iPadOS 16.4, macOS Ventura 13.3, watchOS 9.4 und tvOS 16.4 können ab sofort installiert werden.

Es hat schon fast Tradition, dass Apple mit aktualisierten Emojis die Nutzer zum zeitnahen Upgrade lockt. So ist es nicht verwunderlich, dass auch iOS 16.4 eine Reihe neuer Symbole beinhaltet. Die nun verfügbaren Emojis wurden bereits im Juli 2022 erstmals gezeigt.

Eine der wirklich großen Neuheiten ist jedoch die Unterstützung von Push-Mitteilungen von Webseiten. Während beispielsweise Browser auf dem Desktop bereits seit langer Zeit die Möglichkeit bieten, dass Webseiten Nachrichten an dich schicken können, ist dieses Feature erst jetzt Teil von iOS 16.4.

Die Entwickler der Browser-Engine WebKit erklären in einem Blog-Post die genaue Funktionsweise und alle weiteren Neuheiten. Zu beachten ist in der von Apple gewählten Implementation, dass nur Webseiten das Feature anbieten können, nachdem du die Seite auf Home-Bildschirm hinterlegt hast. Dies hat die Auswirkung, dass etwaiger Spam in der Nachrichtenzentrale deines Smartphones minimiert wird. Du musst also explizit auswählen, wer dir Mitteilungen schicken darf. Das Hinzufügen einer Webseite auf den Home-Bildschirm ist ab iOS 16.4 übrigens auch in alternativen Browsern, wie zum Beispiel Google Chrome, erlaubt.

iOS 16.4 unterstützt ab sofort auch Push-Nachrichten von Webseiten – du musst diese jedoch zuvor als App auf dem Home-Bildschirm hinterlegt haben

Einmal eingerichtet, kannst du die Push-Mitteilungen von Webseiten in iOS 16.4 genauso benutzen, wie von Apps gewohnt. Die Nachrichten erscheinen auf iPhone, iPad und auf deiner Apple Watch. Die Konfiguration der Push-Mitteilungen findest du in den Einstellungen von iOS. Dort kannst du dann auch nach der ersten Installation wählen, wann und wie du die Nachrichten sehen willst.

Stimmisolation für normale Telefonanrufe

Eine weitere Neuheit ist die Ausweitung der sogenannten Stimmisolation. Schon in der vergangenen Woche zeigte sich im Release Candidate von iOS 16.4, dass Apple das Feature nun auch für reguläre Anrufe freischalten würde. Die Funktion erlaubt es dir, das Mikrofon deines iPhones so einzustellen, dass es Umgebungsgeräusche reduziert und deine Stimme hervorhebt. Dadurch kann dich dein Gegenüber besser verstehen, wenn du zum Beispiel unterwegs bist. Bislang war das Feature nur in einigen VoIP-Apps und FaceTime verfügbar.

HomeKit-Upgrade kehrt zurück

In iOS 16.4 zeigt sich außerdem die Rückkehr des Upgrades zur neuen HomeKit-Architektur. Apple hatte dies bereits in einem früheren Update angeboten, musste es jedoch aufgrund von Problemen wieder deaktivieren. Das Upgrade, welches du manuell in der Home-App starten musst, soll für eine bessere Kommunikation zwischen Smart-Home-Zubehör und Apples Geräten sorgen.

Bei Apples erstem Anlauf zeigte sich jedoch, dass Anwender unter anderem über fehlendes Zubehör klagten oder das Upgrade auf halbem Weg steckenblieb. In anderen Fällen schlugen Einladungen zum Teilen eines Smart-Home fehl. Des Weiteren funktionierte auch Apples „HomeKit Secure Video“ bei manchen Nutzern nach dem Upgrade nicht mehr. iOS 16.4 soll hier nun offenbar für Besserung sorgen.

Verbesserungen an der Podcasts-App

Apple hat aber auch diverse Verbesserungen an der hauseigenen Podcasts-App vorgenommen. So hat Apple eine neue Kanäle-Übersicht eingeführt. Folgst du einem Podcast, der Teil eines Kanals ist, findest du hinter dieser Option eine Liste aller Podcasts des Anbieters. Deine abonnierten Podcasts erscheinen ganz oben in der Ansicht, gefolgt von allen Topsendungen und Topfolgen des Kanals.

„Kanäle“ sind eine der Neuerungen in Apples Podcasts-App

Apple spricht des Weiteren davon, dass man die „Als Nächstes“-Liste verbessert hat. Hier sollen in Zukunft auch Episoden von Podcasts erscheinen, denen du noch nicht folgst. Wenn du also etwa nur eine Folge ausprobieren willst, wird diese dann in „Als Nächstes“ gelistet, bis du sie zu Ende gehört oder manuell entfernt hast. CarPlay-Nutzer finden diese Liste und auch „Entdecken“ in ihrem Autoradio.

Viele neue Kleinigkeiten in iOS 16.4

iOS 16.4 bietet aber auch eine Reihe vieler kleiner Neuheiten. So findest du in Einstellungen > Allgemein > Info > Abdeckung eine Übersicht des AppleCare-Schutzes deines iPhones und der damit verbundenen Geräte.

In den Einstellungen von iOS 16.4 findest du ab sofort auch den Status des AppleCare-Schutzes

Wenn du die Kurzbefehle-App für Automatisierungen verwendest, hat Apple ebenfalls einige Erweiterungen verbaut. So kannst du jetzt das Always-On-Display über einen Shortcut steuern. Dies ermöglicht es beispielsweise, dass du beim Aktivieren des Fahren-Fokus das Always-On-Display automatisch ausschalten lassen kannst. iPad-Nutzer können außerdem Stage Manager per Shortcut aktivieren und deaktivieren.

Für Mastodon-Nutzer bringen die Updates nun außerdem die direkte Darstellung von Inhalten in Apples Nachrichten-App. Es wird also nicht mehr nur ein Bild mit einem Link angezeigt. Du kannst damit den Text eines Beitrags lesen, ohne den Browser öffnen zu müssen. Besitzer eines iPhone 14 können außerdem ab sofort auch in Österreich, Belgien, Italien, Luxemburg, den Niederlanden und Portugal „Notruf SOS über Satellit“ nutzen. Verbesserungen gibt es auch beim 5G-Support. So kannst du den Mobilfunkstandard ab sofort auch in der Türkei und Macau benutzen.

Neben den Software-Updates für aktuelle Hardware hat Apple aber auch erneut ein wichtiges Update für ältere Geräte veröffentlicht. Zeitgleich zu iOS 16.4 ist auch Version 15.7.4 ab sofort verfügbar und beinhaltet eine Reihe von Sicherheitsverbesserungen. Es richtet sich an Besitzer des iPhone 6s, iPhone 7, iPhone SE (1. Generation), iPad Air 2, iPad mini (4. Generation) und iPod touch (7. Generation). Wie Apple im dazugehörigen Support-Artikel schreibt, wird unter anderem eine kritische Sicherheitslücke in WebKit geschlossen.

Ein Angreifer konnte eine Webseite so anpassen, um beliebigen Code auf dem Smartphone auszuführen. Laut Apple wird diese Lücke aktiv ausgenutzt. Wenn du also eines dieser mittlerweile bis zu fast acht Jahre alten iPhones verwendest, solltest du dieses Update schnellstmöglich installieren.