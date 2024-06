Tagesgeld und Festgeld: Sparer sollten jetzt schnell handeln

Viele Jahre lang gab es bei Banken und Sparkassen für Kunden nichts zu holen. Zinsen fürs Tagesgeld und Festgeld lagen bei 0 Prozent. Doch gerade als der Handel mit Aktien und Kryptowährungen wie dem Bitcoin aufblühte und viele Menschen in ETFs investierten, änderte sich die Zeit. Durch Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) erhöhten plötzlich Banken und Sparkassen die Zinsen aufs Fest- und Tagesgeld deutlich. Heute sind bis zu 5 Prozent drin – und man kann jederzeit ans angelegte Geld dran. Doch nun folgte bei der EZB die Rolle rückwärts.

Tagesgeld: Was Sparer jetzt wissen sollten

Zum ersten Mal seit dem Ende ihrer Nullzins-Politik hat die EZB den Leitzins wieder gesenkt. Von 4,5 Prozent rutscht der Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf 4,25 Prozent ab. An dem Leitzins orientieren sich alle Banken und Sparkassen und geben die Zinsen gerne auch an Kunden weiter, um sich beliebt zu machen. Fällt der Leitzins, fallen auch die Zinsen aufs Tagesgeld. Die nachfolgende Tabelle zeigt die derzeit besten Tagesgeld-Angebote, die man als Sparer bekommt. Doch lange werden diese hohen Zinsen nicht mehr bestehen.

Wer also noch einen möglichst hohen Zinssatz aufs Tagesgeld haben will, sollte sich beeilen und sein Geld anlegen. Dazu sollte man sich auch nicht davor scheuen, eine Bank zu wechseln. Die ING etwa verspricht: „In nur 10 Minuten ziehen Sie in Ihrem Internetbanking alle Zahlungspartner um.“ Und ein Depot bei Trade Republic etwa, wo es derzeit noch 4 Prozent aufs Tagesgeld gibt, ist ziemlich schnell eröffnet, wie unser Test zeigt.

Darüber hinaus weiß Oliver Maier von der Vergleichsplattform Verivox: „Die Tagesgeldzinsen haben ihren Zenit überschritten.“ Dem Experten zufolge haben viele Banken in den vergangenen Wochen noch die EZB-Entscheidung abgewartet. „Doch jetzt müssen Sparer sich darauf einstellen, dass auch die Tagesgeldzinsen noch deutlicher als bisher sinken werden“, erklärt Maier.

Festgeld: Das kommt auf Sparer zu

Doch nicht nur die Zinsen aufs Tagesgeld werden durch die Entscheidung der EZB sinken. Der niedrigere Leitzins sorgt dafür, dass auch die Tagesgeld-Zinsen fallen. Aber: Anders als beim Tagesgeld sind die Zinsen für Festgeld schon seit Ende des vergangenen Jahres rückläufig. In unserem Ratgeber „Festgeld im Vergleich: Diese Banken zahlen die höchsten Zinsen“ zeigen wir dir, wo du derzeit besonders viel Geld bekommst, wenn du deine Penunzen längerfristig anlegen willst.

