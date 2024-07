Jetzt knallt’s: Bankfiliale ohne Zukunft

Es ist in vielen Städten das gleiche Bild: Immer mehr Bankfilialen schließen. Während überregionale Banken oft ohnehin nur in Großstädten eigene Filialen betreiben, ist längst auch bei Volksbanken und Sparkassen vielerorts ein immer ausgeprägteres Filialsterben zu beobachten. Und das natürlich nicht ohne Grund: Durch Onlinebanking und Beratungen per Telefon oder auch per Videokonferenz sind Beratungsgespräche in Filialen immer seltener notwendig. Und jetzt zeigt auch eine neue Umfrage der C24 Bank: Die Deutschen meiden Bankfilialen.

Bankfiliale: Nicht (mehr) benötigt!

Laut einer repräsentativen Umfrage der C24 Bank unter rund 2.000 Teilnehmern waren 35 Prozent der Deutschen in den vergangenen zwölf Monaten nicht ein einziges Mal in einer Bankfiliale. Jeder Dritte hat also einen weiten Bogen um die Standorte seiner Hausbank gemacht. Jeder Fünfte besuchte in den vergangenen zwölf Monaten nur einmal die Filiale einer Bank, 16 Prozent suchten die Bank zweimal auf. Nur jeder Fünfte der Befragten besuchte dreimal oder öfter eine Bankfiliale.

Lasse Schmid, Geschäftsführer der C24 Bank, interpretiert das Ergebnis so: „Viele Kunden sehen inzwischen keinen Mehrwert im Besuch einer Bankfiliale.“ Stattdessen seien die meisten Kunden mit dem digitalen Kundenservice und den Online-Informationen von Banken und Sparkassen ausreichend bedient und damit auch zufrieden.

Auch Geldautomaten werden immer häufiger abgebaut

Durchaus möglich also, dass sich das Filialsterben in Großstädten auch in Zukunft fortsetzt. In vielen ländlichen Gebieten ist es heutzutage wegen der rückläufigen Nachfrage sogar schon schwierig, Außenstellen von Banken zu finden. Fast identisch sieht es bei Geldautomaten aus. Hier setzen Sparkassen und Volksbanken verstärkt auf gemeinsam betriebene Standorte oder bauen ihre Automaten ganz ab. Denn immer mehr Deutsche bezahlen lieber mit dem Handy oder per Karte.