Sparkasse zieht sich zurück: Kunden müssen sich umstellen

Eine Umfrage der Verbraucherzentrale zeigt: Fast die Hälfte aller Befragten hat Probleme, an Bargeld zu kommen. Der Hauptgrund: In der Nähe gibt es keinen Geldautomaten. Auch fehlende Filialen von Banken und Sparkassen sind für viele ein Problem. Und was macht die Sparkasse? Sie schließt viele weitere Filialen. Stattdessen sollen sich Kunden Geld in Bussen besorgen und hier auch andere Angelegenheiten klären, wie etwa Überweisungen vornehmen.

Sparkasse macht Filialen dicht: Das ist der Ersatz

Die Sparkasse Köln-Bonn muss offensichtlich Geld sparen und macht deshalb 22 Filialen dicht. Allein im Kölner Stadtgebiet verschwinden Filialen an 16 Standorten, wie der Express berichtet. Die Sparkasse sieht die Schließungen aber gar nicht so kritisch und versucht die Gemüter zu beruhigen. Denn die 22 Filialen sollen durch Filialbusse ersetzt werden. Dabei gibt es aber ein Problem.

→ Sparkasse: Viele Kunden verlieren jetzt ihr Erspartes

Denn: Die Busse der Sparkasse werden zweimal in der Woche für zwei Stunden vor Ort sein. Man verspricht: „Die mobilen Filialen werden für Kundinnen und Kunden gut erreichbar an einem zentralen Platz im Stadtteil oder auf dem Wochenmarkt stehen.“ Doch so manchem Kunden bleibt jetzt lediglich die Möglichkeit, zweimal pro Woche in einem zwei Stunden kurzen Zeitslot an Bargeld zu kommen oder eine Überweisung zu erledigen. Doch haben es sich die Kunden das gewünscht? Laut einem Sparkassen-Sprecher: ja!

Diese Kunden müssen sich umstellen

„Die Richtung gibt das veränderte Kundenverhalten vor, dem wir folgen“, erklärt Ulrich Voigt, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Köln-Bonn. Es mag heutzutage zwar viele Menschen geben, die ihre Bankgeschäfte online erledigen und per Handy oder EC-Karte zahlen. Doch knapp 20 Prozent aller Kunden der Sparkasse sind 70 Jahre alt oder älter. Und wie das Statistische Bundesamt mitteilt, nutzten nur 31 Prozent der über 65-Jährigen Online-Banking. Der Rest ist also auf eine Filiale in der Nähe angewiesen. Doch an 22 Standorten in und rund um Köln haben diese Menschen nur noch an zwei Tagen die Woche zwei Stunden lang Zeit.

→ Suchst du jetzt eine neue Bank? Hier gibt’s die meisten Zinsen beim Tagesgeld