Tagesgeld-Kracher: Diese Bank zahlt neuen Spitzenzins

Erst Anfang April sorgte die DHB Bank mit einer Zinserhöhung für Aufsehen am Markt für Tagesgeld-Angebote. Jetzt geht die Deutschland-Tochter der niederländischen Bank noch einen Schritt weiter. In einem neuen Schritt wurden die Tagesgeld-Zinsen nämlich auf Top-Niveau angehoben: auf jetzt 4,05 Prozent. Kein anderes Geldhaus zahlt in Deutschland ohne kostenpflichtiges Girokonto einen höheren Tagesgeld-Aktionszins.

DHB Bank: Noch höhere Zinsen aufs Tagesgeld

Die 4,05 Prozent Zinsen p. a. gewährt die DHB Bank allen Neukunden bis zu einer Anlagesumme von 50.000 Euro. Und zwar ab dem Zeitpunkt der Kontoeröffnung für maximal drei Monate. Danach sinkt die Verzinsung spürbar, verbleibt aber anders als bei vielen anderen Banken auf einem fairen Niveau. Aktuell liegt der Basiszins für Tagesgeld bei der DHB Bank nämlich bei 2,9 Prozent pro Jahr. Die Zinsgutschrift erfolgt einmal pro Jahr am Jahresende.

Einen aktuellen Tagesgeld-Vergleich kannst du der nachfolgenden Tabelle entnehmen. Hier sind die 30 besten Tagesgeld-Angebote zu sehen, die du per Direktanlage bei der jeweiligen Bank und unter Wahrung der gesetzlichen europäischen Einlagensicherung mit Wohnsitz in Deutschland nutzen kannst.

Festgeld als Alternative

Du wünschst dir eine attraktive Verzinsung deiner Ersparnisse für einen längeren Zeitraum als drei Monate? Dann solltest du dich mit einem Festgeld-Konto auseinandersetzen. Denn wenn du dein Geld für einen von dir festgelegten Zeitraum, von zum Beispiel 6, 12 oder sogar 24 Monaten bei einer Bank parkst, kannst du von garantierten Zinsen in Höhe von aktuell bis zu 4 Prozent profitieren.

Die Eröffnung eines Festgeld-Kontos könnte sich gegenwärtig für dich übrigens richtig lohnen. Denn noch kannst du von attraktiven Verzinsungen profitieren, die im Laufe der kommenden Wochen voraussichtlich verschwinden werden. Denn die Europäische Zentralbank (EZB) hat durchblicken lassen, die Leitzinsen ab Juni wieder senken zu wollen. Und mit dieser Zinswende werden wohl schon bald für Neukunden auch die Zinsen auf Tagesgeld- und Festgeld-Konten wieder sinken.

Jetzt weiterlesen Festgeld: Postbank und Deutsche Bank locken mit Will-Ich-Zinsen