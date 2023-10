Tagesgeld: Große Direktbank erhöht Zinsen auf 4 Prozent

Die Zinsen am Markt für Tagesgeldkonten spielen aktuell vielerorts Achterbahn. Zwar sind in der Spitze bis zu 4,02 Prozent Zinsen auf eine der beliebtesten Anlageformen in Deutschland möglich und mit der Consorsbank erhöht jetzt eine weitere Bank die Konditionen spürbar. Doch es gibt auch gegenteilige Entwicklungen: die Zinsen fallen bei einigen Banken wieder. Aber der Reihe nach.

Consorsbank zahlt 4 Prozent Zinsen aufs Tagesgeld

Bei der Consorsbank ist es ab sofort möglich, 4 Prozent Zinsen aufs Tagesgeld zu kassieren. Neukunden der Direktbank, die in den vergangenen sechs Monaten kein Kunde bei dem Geldinstitut waren, erhalten diesen attraktiven Zins bei vierteljährlicher Zinszahlung bis zu einer Anlagesumme von 1 Million Euro. Allerdings nur für bis zu sechs Monate. Danach geht es nach aktuellem Stand der Dinge mit einem Zins in Höhe von 1 Prozent pro Jahr weiter.

Sogar zwölf Monate kannst du dir als Neukunde den Topzins in Höhe von 4 Prozent sichern, wenn du parallel das kostenlose Wertpapierdepot der Consorsbank aktiv nutzt. Dafür musst du in den ersten vier Monaten einen Wertpapier-Sparplan mit mindestens 100 Euro Sparrate aktiv nutzen oder Wertpapiere für mindestens 1.000 Euro kaufen. Ebenfalls attraktiv: Wenn acht Monate nach Eröffnung das Depotvolumen mindestens 10.000 Euro beträgt, zahlt dir die Consorsbank eine einmalige Prämie in Höhe von 150 Euro aus.

Auch bunq zahlt ab sofort höhere Zinsen

Einen höheren Zins auf Spareinlagen kannst du dir ab sofort aber auch bei der Online-Bank bunq sichern. Statt bisher 2,55 Prozent erhalten alle deutschen Neukunden auf ihren persönlichen Sparkonten bis zu einer Summe von 100.000 Euro jetzt 3,60 Prozent Zinsen. Dieser attraktive Bonuszins gilt für vier Monate. Ab dem fünften Monat liegt die Verzinsung bei 1,56 Prozent pro Jahr; bei einer monatlichen Zinszahlung. Neben einem komplett kostenlosen Onlinekonto bietet bunq auch drei kostenpflichtige Konten mit attraktiven Zusatzleistungen an. Auf der Homepage von bunq kannst du die Angebote mühelos miteinander vergleichen.

Die aktuell attraktivsten Tagesgeld-Konten, die du aus Deutschland nutzen kannst, haben wir in einer Übersicht für dich zusammengetragen. Dabei haben wir nicht nur darauf geachtet, dass es sich um Angebote handelt, bei denen die gesetzliche europäische Einlagensicherung zum Tragen kommt, sondern auch darauf, dass ausschließlich Direktanlage-Angebote der jeweiligen Bank gelistet sind.

TF Bank und IKB senken die Zinsen

Verstärkt gehen einige Banken in diesen Tagen aber auch dazu über, die attraktiven Neukunden-Angebote für Tagesgeld auslaufen zu lassen. So hat kürzlich etwa die C24 Bank ihre Neukunden-Konditionen deutlich verschlechtert. Allein ist das Geldhaus von Check24 damit aber nicht. Auch die IKB Deutsche Industriebank zahlt Neukunden ab sofort nur noch 2,00 statt bisher 4,00 Prozent aufs Tagesgeld. Die schwedische TF Bank senkt den Neukundenzins ab sofort zudem von 4,00 auf 3,80 Prozent. Höhere Zinsen – in der Spitze 4,33 Prozent pro Jahr – sind hingegen drin, wenn du ein Festgeldkonto eröffnest. Noch! Denn voraussichtlich schon am Freitag wird auch Klarna die Top-Zinsen beim Festgeld+ nach unten anpassen.

