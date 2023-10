Letzte Chance: Top-Verzinsung beim Tagesgeld läuft aus

Steigen die Zinsen aufs Tagesgeld weiter? Eine Antwort auf diese Frage ist aktuell schwierig. Denn noch gibt es keine Erkenntnisse darüber, ob der Zinsgipfel schon erreicht ist, oder ob die Europäische Zentralbank (EZB) nach ihrer nächsten Ratssitzung am 26. Oktober noch einmal eine Erhöhung der Leitzinsen vornimmt. Gemessen an der unter anderem Deutschland stark rückläufigen Inflation – sie lag im September bei nur noch 4,5 Prozent – rechnen viele Experten bei der Zinspolitik der EZB aber mit einer Nullrunde.

C24 Bank: Tagesgeld-Topzins endet

Losgelöst davon steht bereits jetzt fest, dass die C24 Bank ihren Tagesgeld-Topzins schon in Kürze auslaufen lässt. Nur noch bis einschließlich kommenden Montag, 16. Oktober 2023, können sich Neukunden des Geldhauses von Check24 einen Zinssatz in Höhe von 4,00 Prozent sichern; gültig bis zum Jahresende und bis zu einem Guthaben in Höhe von 100.000 Euro.

Entscheidest du dich ab dem 17. Oktober 2023 für eine Kontoeröffnung bei der C24 Bank, erhältst du nur noch eine Verzinsung in Höhe von 2 Prozent pro Jahr aufs Tagesgeld. Wichtig ist in diesem Zusammenhang aber auch: Bis zum Jahresende gibt es dann nicht nur auf dem Tagesgeldkonto („PocketZins“), sondern auch auf dem obligatorischen Girokonto der C24 Bank 2 Prozent Zinsen. Dort aber nur bis zu einem Betrag in Höhe von 50.000 Euro.

C24 Bank verzinst auch Guthaben auf dem Girokonto

Ab Januar wird für die Verzinsung des Guthabens auf dem C24-Girokonto der Zinssatz der Europäischen Zentralbank für die Einlagefazilität zugrunde gelegt und um 1,50 Prozentpunkte reduziert. Sollte der aktuelle Zinssatz von 4 Prozent dann noch Gültigkeit haben, würde eine Verzinsung der Ersparnisse auf dem C24 Girokonto bis zur nächsten Zinsanpassung durch die EZB mit 2,50 Prozent pro Jahr erfolgen. Die Zinsgutschrift auf dem C24 Girokonto erfolgt immer zum Quartalsende.

Entsprechend lohnen kann es sich, über die Eröffnung eines Giro- und Tagesgeldkontos bei der C24 Bank nachzudenken. Die nachfolgende Tabelle zeigt dir ergänzend dazu, wo du aktuell die höchsten Zinsen aufs Tagesgeld abstauben kannst. Immer unter Berücksichtigung, dass es sich im Tagesgeld-Vergleich von inside digital nur um Angebote per Direktanlage und mindestens unter Einhaltung der gesetzlichen europäischen Einlagensicherung handelt.

Noch höhere Zinsen? Festgeld nutzen!

Sogar ein Zins in Höhe von bis zu 4,33 Prozent pro Jahr ist möglich, wenn du dich für ein Festgeld-Konto entscheidest. Anders als beim Tagesgeld legst du dein Geld dann aber über einen von dir gewählten Zeitraum fest an und kannst nicht darüber verfügen. Teilweise sind auch Angebote mit mehr als 5 Prozent Rendite erhältlich. Hier solltest du aber vorsichtig sein. Denn es ist nicht unwahrscheinlich, dass es sich dabei um betrügerische Angebote handelt.

