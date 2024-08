Tagesgeld: Große Autobank hebt die Zinsen an

Auf breiter Front fallen derzeit bei Tagesgeld– und Festgeldkonten die Zinsen. Immer mal wieder gibt es aber auch Ausnahmen. Dann steigen die Sparzinsen sogar. Zuletzt zum Beispiel zu beobachten bei der Wüstenrot Bausparkasse oder bei der IKB; letztgenannte hat die Zinsen aber auch schon wieder fallen lassen. Jetzt kündigt aber auch die Volkswagen Financial Services AG für die Volkswagen Bank eine Zinserhöhung beim Tagesgeldkonto an.

Jubiläumsaktion: Volkswagen Bank erhöht Tagesgeld-Zins

Zwischen dem 13. August und dem 17. September 2024 erhalten alle Neukunden, die sich für das sogenannte Plus Konto TopZins entscheiden, für sechs Monate einen Bonuszins in Höhe von 3,5 Prozent pro Jahr. Und das ohne Limit. Ab dem siebten Monat sinkt die Verzinsung bei einer Online-Kontoführung auf 1,30 Prozent pro Jahr. Sonst sind es nur 0,45 Prozent Zinsen pro Jahr. Die Zinsgutschrift erfolgt bei der Volkswagen Bank jeden Monat.

Anlass für die erfreuliche Zinserhöhung ist das 75-jährige Jubiläum von Volkswagen Financial Services in diesem Jahr. Teil der Wahrheit ist aber auch, dass 3,50 Prozent Zinsen pro Jahr nicht ausreichen, um sich unter den Top 15 der besten Tagesgeldkonten in Deutschland zu behaupten. Aber: Dem Tagesgeldkonto der Volkswagen Bank liegt die deutsche Einlagensicherung zugrunde. Auch das ist vielen Sparern wichtig.

Die aktuell besten Tagesgeld-Angebote kannst du der nachfolgenden Tabelle entnehmen. Berücksichtigt sind in unserer Top 30 aber nur Angebote, die du per Direktanlage nutzen kannst.

Inflation sinkt, die Zinsen auch

In der jüngeren Vergangenheit hatte es bei so manchen Banken Zinsen jenseits der 4-Prozent-Schwelle gegeben. Doch seit die Europäische Zentralbank (EZB) die Leitzinsen zum ersten Mal nach vielen Monaten nach unten angepasst hat, sinken bei vielen Tagesgeld- und Festgeld-Konten auch die Zinsen. Und dieser Trend dürfte anhalten. Die nächste EZB-Ratssitzung ist für den 12. September 2024 geplant. Dann könnten die Leitzinsen ein weiteres Mal fallen, was auch sinkende Zinsen bei Sparkonten nach sich ziehen würde.

Jetzt weiterlesen Festgeld: Neues Angebot mit hohen Zinsen bei kurzen Laufzeiten