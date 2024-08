Die Liechtensteinische Landesbank bietet ab sofort über ihre Marke wiLLBe nach einem Tagesgeldkonto auch ein kostenloses Festgeldkonto an. Bis zu zehn Jahre Laufzeit mit einer garantierten Verzinsung während der kompletten Laufzeit sind möglich. Die langen Laufzeiten sind hinsichtlich der gewährten Festgeld-Verzinsung aber weniger interessant als die kurzen Laufzeiten. So gibt es derzeit zum Beispiel für drei bis fünf Monate 3,33 Prozent Zinsen, was attraktiver ist als so manche Tagesgeld-Angebote. Insbesondere Sparkassen und Volksbanken können hier vielerorts kaum mithalten.

Festgeld von wiLLBe ab sofort erhältlich

Um ein Festgeldkonto bei der Liechtensteinischen Landesbank nutzen zu können, musst du mindestens 100 Euro anlegen. Jede Einlage ist bis zu 100.000 Schweizer Franken (aktuell knapp 105.000 Euro) pro Person durch die Einlagensicherung in Liechtenstein gedeckt. In der Spitze ist das Investieren von bis zu 100.000 Euro möglich. Anlegen kannst du dein Festgeld aber nicht nur in Euro, sondern auch in US-Dollar und Schweizer Franken; dann allerdings zu abweichenden Zinssätzen.

Vorzeitige Auflösungen eines Festgeldkontos will die Bank nach eigenen Angaben im Einzelfall prüfen. Dann kann es aber passieren, dass eine Bearbeitungsgebühr von 2 Prozent berechnet wird. Auch den Einbehalt aufgelaufener Zinsen behält sich die Bank in einem solchen Fall vor. Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick zu den besten Festgeldkonten mit einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die besten Angebote mit sechs Monaten und zwei Jahren Laufzeit findest du hier.

Zinsen dürften weiter fallen

In den kommenden Wochen und Monaten musst du übrigens eher mit sinkenden Zinsen auf Festgeld und Tagesgeld rechnen. Denn die Europäische Zentralbank (EZB) dürfte die Leitzinsen schrittweise an die sinkende Inflation im Euro-Raum anpassen. Zuletzt lag die Teuerung in Deutschland laut neuen Berechnungen im Juli bei 2,3 Prozent.

