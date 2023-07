Tagesgeld: Die nächsten Zinserhöhungen sind da

Steigende Zinsen aufs Tagesgeld sind in Zeiten einer hohen Inflation gern gesehen. Auch dann, wenn sie den Geldwertverlust nicht ganz ausgleichen können. Entsprechend ist es eine gute Nachricht, dass Bestandskunden bei der Consorsbank ab sofort 0,80 Prozent Zinsen p. a. auf ihre Tagesgeldeinlagen erhalten, also 0,2 Prozentpunkte mehr als bisher. Neukunden können sich sogar für sechs Monate einen Aktionszins in Höhe von 3,20 Prozent p. a. sichern. Und wenn nach acht Monaten das inkludierte Wertpapierdepot eine Summe von mindestens 10.000 Euro aufweist, gibt es sogar 100 Euro geschenkt.

Auch Commerzbank erhöht den Tagesgeld-Zins

Bei deutschen Sparern ebenfalls beliebt: das Topzinskonto Plus von der Commerzbank. Und auch hier gibt es jetzt mehr Zinsen als bisher. Für sechs Monate kannst du einen Aktionszins in Höhe von 3,00 Prozent p. a. nutzen. Ab dem siebten Monat zahlt die Commerzbank den Regelzins aus, der nach aktuellem Stand der Dinge bei 0,6 Prozent p. a. liegt. Durchaus möglich aber, dass die Standard-Verzinsung in den kommenden Monaten noch steigen wird. Ebenfalls neu: Zinsen bekommst du beim Tagesgeldkonto der Commerzbank ab sofort nicht nur bis zu einer Anlagesumme von 100.000 Euro, sondern auf Sparguthaben in Höhe von bis zu 1 Million Euro; bei einer jährlichen Zinsgutschrift.

Die höchsten Tagesgeld-Zinsen erhältst du aber aktuell weiterhin bei der Suresse Direkt Bank (3,70 Prozent für sechs Monate, 2,40 Prozent p. a. ab dem siebten Monat), einer Direktbank aus der spanischen Santander Gruppe. Gute Alternativen findest du zum Beispiel bei der schwedischen TF Bank (3,60 Prozent für sechs Monate, 1,30 Prozent p. a. ab dem siebten Monat) oder bei der 1822direkt. Die Tochter der Frankfurter Sparkasse zahlt ebenfalls 3,60 Prozent Zinsen für sechs Monate, ehe es ab dem siebten Monat mit 0,6 Prozent p. a. weitergeht.

Zinsen dürften weiter steigen

Ist das Ende der Fahnenstange bei den Zinssteigerungen am Tagesgeld-Markt bereits erreicht? Wahrscheinlich nicht. Denn die Europäische Zentralbank (EZB) wird voraussichtlich schon Ende Juli eine weitere Erhöhung ihrer Leitzinsen beschließen. In direkter Folge dürften auch die Zinsen auf Tagesgeldkonten weiter steigen. Alternativ kannst du dich auch für ein Festgeld-Konto entscheiden. Dann winken schon jetzt bei nur einem Jahr Laufzeit zum Teil attraktive Verzinsungen in Höhe von mehr als 4 Prozent.

