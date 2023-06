Topzins beim Tagesgeld: Erste Bank zahlt 3,70 Prozent Zinsen

Der Markt mit attraktiven Tagesgeld-Angeboten kommt auch in Kalenderwoche 26 des laufenden Jahres nicht zur Ruhe. Und das sind für Sparer überaus erfreuliche Nachrichten. Denn mit großen Schritten rückt inzwischen ein Zins von 4 Prozent p.a. in greifbare Nähe. Jetzt zahlt die erste Bank nämlich einen Aktionszins in Höhe von 3,70 Prozent p.a. und katapultiert sich damit auf den ersten Platz des großen Tagesgeld-Vergleichs von inside digital. Die Rede ist von der Suresse Direkt Bank aus der spanischen Santander Gruppe.

Suresse Direkt Bank: 3,70 Prozent Zinsen aufs Tagesgeld

Das neue Top-Angebot, das den bisherigen Spitzenreiter MeineBank aussticht, gilt für alle Neukunden, die in den vergangenen 24 Monaten kein Kunde der Suresse Direkt Bank waren. Sie erhalten den neuen Spitzenzins bei einer Kontoeröffnung für garantiert sechs Monate. Und auch danach liegt die Verzinsung auf einem grundsoliden Niveau. Denn die Bank gewährt ihren Bestandskunden jetzt einen Zins von 2,40 Prozent p.a. bis zu einer Anlagesumme von 1 Million Euro.

Die Zinsgutschrift erfolgt bei der Suresse Direkt Bank monatlich, was die Nutzung eines attraktiven Zinseszinseffekts möglich macht. Allerdings kannst du keinen Freistellungsauftrag hinterlegen. Das bedeutet wiederum, dass du deine Zinsen im Rahmen deiner jährlichen Steuererklärung manuell versteuern musst. Jedoch erst, wenn du den Sparerpauschbetrag von 1.000 Euro pro Kalenderjahr nicht überschreitest.

Weitere Tagesgeld-Angebot im Vergleich

Die nachfolgende Tabelle zeigt dir in einer Übersicht die aktuell 30 besten Tagesgeld-Angebote, die du aus Deutschland per Direktanlage und mindestens unter Berücksichtigung der gesetzlichen Einlagensicherung nutzen kannst.

Festgeld als Alternative

Alternativ kannst du auch ein Festgeld-Konto eröffnen und von Zinsen profitieren, die aktuell in der Spitze bei entsprechend langer Laufzeit bei 4,00 Prozent p.a. liegen. Allerdings solltest du momentan darauf verzichten, bei einem Festgeld-Konto eine zu lange Laufzeit zu wählen. Und solltest du E-Mails erhalten, in denen dir eine Rendite von 5 oder gar 6 Prozent p.a. in Aussicht gestellt wird: unbedingt aufpassen! Dass es sich dabei um ein betrügerisches Angebot handelt, ist sehr wahrscheinlich.

