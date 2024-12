Tagesgeld boomt weiter: Neuer Zinskracher der IKEA-Bank

Anfang November überraschte die Ikano Bank mit einem neuen Zinshammer aufs Tagesgeld. Für Neukunden war es möglich, ein Tagesgeldkonto mit 3,41 Prozent Zinsen p.a. zu eröffnen. Schon dieses Angebot lag über dem aktuellen Leitzins der Europäischen Zentralbank, doch es geht noch besser. Jetzt legt die im Jahr 1943 von IKEA-Gründer Ingvar Kamprad gegründete Bank nämlich nach. Neukunden erhalten ab sofort sogar 3,51 Prozent Zinsen p.a. aufs Tagesgeld – schon ab 1 Euro.

Ikano Bank: Tagesgeld-Verzinsung bis 100.000 Euro

Gewährt wird dieser Top-Zins für das sogenannte Fleks Horten Tagesgeld ab sofort bis zum 28. Februar 2025. Ab März kommenden Jahres geht es dann mit dem dann gültigen Standard-Zins weiter. Aktuell liegt er bei 3,41 Prozent p.a., dürfte im Laufe der kommenden Wochen aber etwas fallen, sollte es zu weiteren Absenkungen der Leitzinsen durch die EZB kommen. Verzinst werden nur Sparbeträge bis 100.000 Euro. Wer mehr Geld auf das Tagesgeldkonto einzahlt, bekommt dafür keine Zinsen. Die Zinsgutschrift erfolgt einmal jährlich zum Jahresende.

Über die nachfolgende Tabelle kannst du sehen, dass das jetzt verfügbare Angebot der Ikano Bank gegenwärtig den zweiten Platz in unserem großen Tagesgeld-Vergleich einnimmt. Getoppt wird es nur vom Aktionszins der Credit Europe Bank. Noch bis Mitte Dezember kannst du zudem von einem attraktiven Sonderzins der ING profitieren, der für vier Monate gültig ist. In der nachfolgenden Tabelle sind nur Angebote gelistet, die du per Direktanlage nutzen kannst. Zudem sind nur Konten berücksichtigt, bei denen mindestens die gesetzliche europäische Einlagensicherung zum Tragen kommt.

Festgeld als Alternative

Wenn du etwas Geld auf der hohen Kante liegen hast, kann es aber auch lohnen, sich Gedanken über ein Festgeldkonto zu machen. Denn dann wird dir nämlich über einen von dir gewählten Zeitraum ein Zins garantiert. Momentan sind unter anderem bei sechs Monaten Laufzeit bis zu 3,50 Prozent p.a. möglich, wenn du dich für ein Sonderangebot der Sparda-Bank Berlin entscheidest. Aufpassen solltest du unterdessen, wenn dich eine SMS zu einem Tagesgeld-Angebot von Check24 erreicht. Abzock-Gefahr!

