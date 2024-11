Tagesgeld: Deutsche Direktbank mit neuem Zinskracher

Was haben die Opel Direktbank, die Stellantis Direktbank oder auch die Suresse Direkt Bank gemeinsam? Bei allen sind jüngst die Zinsen für Tagesgeld gefallen. Erfreulich ist es da, wenn man auch von Zinserhöhungen berichten kann. Zum Beispiel von der IKB oder jetzt ganz aktuell von der Raiffeisenbank im Hochtaunus. Unter der Marke MeineBank trat die Genossenschaftsbank schon in der Vergangenheit immer mal wieder mit attraktiven Zinsaktionen in Erscheinung. Und das ist auch jetzt mal wieder der Fall.

MeineBank zahlt 3,2 Prozent Zinsen aufs Tagesgeld

Wer sich für das kostenlose Tagesgeld Plus Konto von MeineBank entscheidet, darf sich als Neukunde jetzt über 3,2 Prozent Zinsen p.a. freuen. Und zwar für maximal vier Monate bis zu einer Anlagesumme von 100.000 Euro. Ersparnisse jenseits der 100.000-Euro-Grenze werden ebenfalls für maximal vier Monate mit 2,5 Prozent pro Jahr. Der Höchstbetrag liegt bei 1 Million Euro. Ab dem fünften Monat wird das Guthaben bis zu 1 Million Euro mit 1,7 Prozent p.a. verzinst. Die Zinsgutschrift erfolgt jährlich zum Jahresende.

Die von MeineBank angebotenen 3,2 Prozent p.a. sind ein faires Angebot, doch ein Blick auf unseren Tagesgeld-Vergleich zeigt: Bis zu 3,55 Prozent p.a. sind derzeit für Neukunden möglich. In der Regel aber nur für einen kurzen Zeitraum. Deswegen solltest du genau prüfen, für welches Angebot du dich tatsächlich entscheidest. Planst du Zinsen für einen längeren Zeitraum zu kassieren, kann es sich lohnen, ein Tagesgeld-Konto mit einem möglichst hohen Basiszins zu wählen – zum Beispiel von Trade Republic.

Festgeld als Alternative nutzen

Eine alternative Idee wäre aber auch, sich für ein Festgeld-Konto zu entscheiden. Dann kannst du selbst entscheiden, wie lange du dein Geld fest bei einer Bank anlegen möchtest. Und während dieser Zeit wird dir der vertraglich vereinbarte Zins auch garantiert gezahlt. Im Vergleich zu einem Tagesgeld-Konto ist es beim Festgeld aber eben in der Regel nicht möglich, jederzeit über deine Ersparnisse zu verfügen. Deswegen solltest du immer nur einen Teil deines Geldes als Festgeld anlegen.

