Super Bowl 2024 im Stream und TV: Alle Fakten zum Sportereignis des Jahres

Der alljährliche Super Bowl ist das Sport-Highlight in Amerika. Es handelt sich dabei um das Endspiel der 2023er-Saison der National Football League. Auch in Deutschland ist das Fernsehereignis sehr beliebt. Trotz der späten Uhrzeit schalteten im vergangenen Jahr fast zwei Millionen Menschen ein.

Wer spielt im Super Bowl LVIII?

Im Super Bowl 2024 diesem Jahr treten die San Francisco 49ers gegen die Titelverteidiger aus dem vergangenen Jahr, die Kansas City Chiefs an. Die beiden Mannschaften konnten sich in den Play-offs durchsetzen und stiegen beide als topgesetzte Teams erst in der Divisional Round ein.

Während die Chiefs erst im vergangenen Jahr den Super Bowl gewinnen konnten, liegt der letzte Sieg der 49ers schon viele Jahre zurück. 1994 konnten sie sich zuletzt den begehrten Titel sichern. Vor vier Jahren standen sich beide Mannschaften bereits im Super Bowl 2020 gegenüber. Das Spiel endete damals mit einem 31:20 für die Chiefs.

Wann ist der Super Bowl 2024?

Seit der Verlängerung der regulären Spielzeit von 17 auf 18 Spieltage in der Saison 2021 findet der Super Bowl am zweiten Sonntag im Februar statt.

So startet der Super Bowl 2024 am 11. Februar um 15:30 Ortszeit im Allegiant Stadium in Las Vegas, Nevada. Kickoff deutscher Zeit ist also um 0:30 Uhr in der Nacht von Sonntag auf Montag. Die Live-Übertragung startet jedoch schon etwas früher um 23:15 deutscher Zeit.

Allegiant Stadium – Austragungsort des Super Bowl 2024

Wer überträgt den Super Bowl 2024?

Hierzulande gibt es gleich mehrere Optionen, den Super Bowl 2024 live zu verfolgen. Im linearen Fernsehen überträgt RTL das Sportereignis ab 23:15 Uhr live. Zuschauer aus Österreich finden das Spiel erstmals nicht mehr bei Puls4, sondern ebenfalls bei RTL. Nachteil ist hier, dass RTL keinen kostenfreien Livestream für Nutzer ohne TV–Paket bereitstellt. Hier benötigst du ein kostenpflichtiges RTL+ Abo.

Auch der Sport-Streaming-Dienst DAZN überträgt den Super Bowl 2024 – jedoch benötigst du hier ein entsprechendes Abo. Dafür kannst du zwischen einem deutschen Kommentar und dem englischsprachigen Original wählen. Cool: Bei DAZN kannst du den Super Bowl am Montag auch in voller Länge als Re-Live nochmal anschauen. Etwa, wenn du dir eben nicht die halbe Nacht von Sonntag auf Montag um die Ohren schlagen willst.

Preis Tipp: Am günstigsten siehst du den Super Bowl Livestream mit dem NFL Gamepass zum Super Bowl. Dieser kostet einmalig 99 Cent und bietet dir die amerikanische Originalübertragung inklusive Originalkommentar, US-Werbespots und Halbzeitshow. Zudem hast du mit dem Super Bowl Pass 31 Tage lang Zugang zum Gamepass der NFL mit abrufbaren Highlights der Play-Off-Spiele und einem 24/7-Programm rund um die National Football League. Dazu kannst du so Inhalte auf dein Smartphone herunterladen und in Ruhe auch ohne Netzanbindung ansehen.

Aufzeichnung, Halbzeitshow und spannende Fakten

Der Super Bowl ist jedes Jahr auch ein Magnet für Marketing-Aktionen und die ganz große Show. Dazu gibt es viele, die das Spiel am Montag lieber im Re-Live schauen als das Live-Spiel mitten in der Nacht. Die günstigste Möglichkeit ist hier, das Spiel im TV aufzuzeichnen oder der Super Bowl Pass für 99 Cent.

Der Haupt-Act der diesjährigen Halbzeitshow ist der R&B-Star Usher. Dies hat die NFL im September angekündigt. Für ihn ist das der erste Auftritt als Haupt-Act auf der Super Bowl Bühne. 2013 war er bereits als Gast bei der Show der Black Eyed Peas zu sehen. Ursprünglich sollte Usher vom DJ Tiësto begleitet werden. Dieser sagte die Teilnahme am Super Bowl 2024 jedoch vor zwei Tagen wegen eines familiären Notfalls ab.

Übrigens: Für den Auftritt bei der Super Bowl Half Time Show bekommen die Künstler keine Gage. Es ist ein Prestige-Auftritt, bei dem die Musiker mehr mediale Aufmerksamkeit erhalten als bei jedem anderen Event. Dies sorgt im Umkehrschluss für mehr Streams, Downloads und Ticketverkäufe.

In den USA ist der Super Bowl mit rund 113 Millionen Zuschauern nicht nur das beliebteste Sportereignis des Jahres, sondern auch das größte TV-Event. In den Top 30 TV-Übertragungen mit den meisten Zuschauern finden sich 29 Super Bowl Spiele. Nur das Finale der TV-Serie MASH konnte sich dazwischen platzieren. Weltweit kommt der Super Bowl übrigens auf rund 800 Millionen Zuschauer. In Deutschland schalten rund 1,8 Millionen Menschen ein. In Österreich rund 320.000.