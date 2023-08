Strompreise für Millionen Haushalte steigen: So teuer wird Strom ab 2024

Das Auslaufen der Strompreisbremse und Gaspreisbreme zum Ende des Jahres würde Energie hierzulande verteuern. Davor warnt jetzt der Preisvergleicher Verivox. Für einen Musterhaushalt stiegen die durchschnittlichen Jahreskosten für Strom und Gas von 3.649 Euro auf 3.878 Euro. Das entspräche einem Kostenplus von 6,3 Prozent und einer Mehrbelastung von 229 Euro pro Jahr. Das hätten Berechnungen des Vergleichsportals ergeben. Doch Verivox sagt auch, dass Millionen Haushalte die Preisbremsen längst hinter sich lassen könnten, denn die Strompreise sind gefallen.

Strom würde sich um 3,9 Prozent verteuern

Die durchschnittlichen Stromkosten für einen Jahresverbrauch von 4.000 Kilowattstunden betragen im August 2023 inklusive Preisbremse 1.448 Euro. Mit einem Auslaufen der Strompreisbremse stiegen die Kosten um 56 Euro auf 1.504 Euro an. Das entspräche einem Plus für die Strompreise von 3,9 Prozent. Doch zur Wahrheit gehört auch, dass es im Markt aktuell große Preisunterschiede gibt. Während neue Tarife bereits flächendeckend unter dem staatlichen Preisdeckel liegen und damit nicht von einem Auslaufen der Preisbremsen betroffen wären, wäre der Preissprung in der örtlichen Grundversorgung sogar größer. Hier würden die Stromkosten von derzeit durchschnittlich 1.744 Euro auf 1.896 Euro steigen. Das entspricht einem Plus von 8,7 Prozent oder 152 Euro.

„Zwar können Verbraucher die Grundversorgung jederzeit mit einer Frist von zwei Wochen verlassen, doch durch die Preisbremsen haben viele die wahren Tarifkosten nicht mehr im Blick“, sagt Daniel Puschmann, Chef des Vergleichsportals Verivox. Es sei wichtig, die Bevölkerung hier frühzeitig aufzuklären und zu sensibilisieren, „denn sonst gibt es spätestens zum Auslaufen der Preisbremsen ein böses Erwachen“.

Gaspreise in der Grundversorgung ohne Preisbremse um mehr als 17 Prozent

Auch die durchschnittlichen Gaskosten für 20.000 Kilowattstunden würden mit dem Preisbremsen-Aus von derzeit 2.201 Euro auf 2.374 Euro zulegen. Für einen Musterhaushalt beliefen sich die Mehrkosten auf 173 Euro (7,9 Prozent). In der Gas-Grundversorgung wäre der Preisanstieg noch deutlicher. Während 20.000 Kilowattstunden Gas dank der Preisbremse in der Grundversorgung aktuell 2.588 Euro kosten, wären es ohne Preisbremse 3.037 Euro. Das entspräche einer Kostensteigerung von 449 Euro oder 17,3 Prozent.

Vor diesem Hintergrund spricht sich die Mehrheit der Deutschen für eine Verlängerung der Strom- und Gaspreisbremse aus. Das habe eine repräsentative Umfrage im Auftrag von Verivox ergeben. 70 Prozent gaben demnach an, den Vorschlag des Bundeswirtschaftsministers Robert Habeck (Grüne), die Preisbremsen bis Ostern 2024 zu verlängern, zu unterstützen. Nur 13 Prozent der Befragten wünschen sich, dass die Preisbremsen wie geplant Ende dieses Jahres auslaufen. Rund jeder Sechste (17 Prozent) hat keine Meinung zu diesem Thema oder kann dies nicht beurteilen. Die Experten von Verivox stehen dem skeptisch gegenüber. „Eine Verlängerung der gesetzlichen Preisbremsen sorgt in erster Linie für ein subjektives Gefühl der Sicherheit. Doch Neukundentarife sind bereits wieder so günstig wie vor der Krise und machen die Preisbremsen für Millionen Haushalte schon heute obsolet.“

Strompreise bundesweit im Schnitt bei unter 30 Cent

Letztlich ist die Strompreisbremse so wie auch die Gaspreisbremse eine staatliche Subvention der Anbieter. Sie wird mit Steuergeldern finanziert. Einfacher wäre es, wenn Verbraucher in einen günstigeren Tarif oder zu einem anderen Anbieter wechseln würden, sodass keine Steuergelder mehr gebraucht werden. Die Strompreise für eine Kilowattstunde Strom bei Neukunden kostet im bundesweiten Schnitt aktuell 29,49 Cent. Für eine Kilowattstunde Gas zahlen Neukunden 9,1 Cent – die Preise liegen damit jeweils weit unter den Preisbremsen von 40 Cent für Strom und 12 Cent für Gas.

