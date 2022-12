Stromanbieter drehen durch und verlangen Horror-Abschläge: Das kannst du jetzt tun

Die Preise für Gas und Strom kennen seit Monaten nur eine Richtung: nach oben. Bereits im Mai zeigte eine Grafik, wie heftig die Energiepreise gestiegen sind. Und damit ist noch längst nicht Schluss. Denn: Deutschlands Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck rechnet im kommenden Jahr mit einer Verdopplung der Strompreise. Und das wird bereits heute deutlich. Bei immer mehr Kunden kommen Schreiben von ihren Energieversorgern ins Haus geflattert. Und die Stromanbieter fordern teils das 7-Fache von dem, was Kunden bislang zahlen. Viele fragen sich jetzt: Was kann ich tun?

Gas- und Stromanbieter erhöhen die Preise drastisch

Post vom bestehenden Energieversorger kann aktuell zu Schreckmomenten führen. Viele Verbraucher sind besorgt und verunsichert. „Fast täglich fragen uns Verbraucher in der Beratung, ob sie die teilweise bis zum Siebenfachen gestiegenen Gaspreise wirklich zahlen müssen“, berichtet Carina Habeck, Referentin für Energierecht in der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein.

„Meistens bringen die Verbraucher Schreiben mit in die Beratungen, in denen der Energieversorger die Preiserhöhung ankündigt“, sagt Habeck. Was ihr dann immer wieder auffällt: „Häufig fehlt dort der Hinweis auf ein Sonderkündigungsrecht. Dies besteht jedoch grundsätzlich bei Preisänderungen.“ Sollte der Gas- und Stromanbieter eine Preiserhöhung ankündigen, haben Kunden immer das Recht, den Vertrag zu kündigen. Doch was dann? Schließlich sind andere Stromanbieter nicht günstiger, oder?

Kündigung – und was dann?

Kündigt man beim Gas- und Stromanbieter aufgrund einer Preiserhöhung, rutscht man bei fortlaufender Entnahme von Energie zum Ende des Vertrages automatisch in die örtliche Grundversorgung. Und diese sei aktuell häufig die finanziell attraktivste Möglichkeit, so die Verbraucherzentrale. Man bemängelt allerdings, dass das auf Preisvergleichsportale wie Check24 oder Verivox nur selten deutlich wird. Daher die Empfehlung: Ein Blick in der aktuellen Situation auf die Homepage des Grundversorgers kann sich lohnen.

Die Empfehlung der Verbraucherzentrale: Wollen Sie beim Wechsel in die Grundversorgung auf Nummer sichergehen, dann teilen Sie ihrem Grundversorger rechtzeitig Zählernummer und Datum für den Start der Belieferung mit und nach Auslaufen des vorherigen Vertrages auch den Zählerstand“. Allerdings muss man beachten: Während so mancher Stromanbieter eine einjährige Preisgarantie bietet, gibt es im Grundversorgungstarif nur eine sechswöchige Preisgarantie.