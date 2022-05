Sprit, Strom, Gas: Energiekosten explodieren - Diese Grafik zeigt die wahren Ausmaße

Wer heute an die Tankstelle muss, macht das nur ungern. Die Spritpreise sind durch die russische Invasion in der Ukraine durch die Decke gegangen. Der Krieg sorgt aber nicht nur für die höchsten je gemessenen Preise für Benzin und Diesel. Auch Gas, Strom und Heizöl sind teurer als je zuvor. Doch sind die Energiekosten wirklich so stark gestiegen, wie viele behaupten? Oder fallen die Preiserhöhungen noch moderat aus?

Energiekosten: So teuer sind Benzin, Strom und Co. geworden

Ganze 71 Cent mehr kostete ein Liter Diesel im April 2022 als im Durchschnitt des Jahres 2019. Das zeigen Zahlen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW). Der Benzinpreis ist nicht ganz so drastisch gestiegen. Dennoch ist ein Liter Superbenzin 51 Cent teurer. Das macht eine Preissteigerung im Vergleich zu 2019 von 36 Prozent. Nimmt man aktuellere Zahlen, wird der Unterschied noch deutlicher. So kostet ein Liter E10 aktuell rund 2,10 Euro. Vor exakt einem Jahr lag der Preis noch bei 1,48 Euro.

„Beim Heizöl, das im Vergleich zu den Kraftstoffen einen deutlich geringeren Steueranteil im Endverbrauchspreis hat, schlagen die Preiserhöhungen mit 100 Prozent besonders stark zu Buche“, schlüsselt Statista auf. Beim Gas hingegen seien die Preise für Bestandskunden bisher vergleichsweise verhalten gestiegen, während sich die Kosten für Neukunden verdoppelt haben. Nach Angaben des DIW dürften die höheren Energiekosten bald aber auch bei Bestandskunden ankommen.

Wann sinken die Preise wieder?

Infolge der höheren Kosten für fossile Brennstoffe sind auch die Strom- und Gaspreise explodiert. Die folgende Grafik zeigt, um wie viel Prozent die Preise gegenüber dem Jahresdurchschnitt von 2019 gestiegen sind.

So stark sind die Energiekosten gestiegen

Diese Hochpreisphase soll nach Angaben des DIW noch bis weit in das nächste Jahr hinein anhalten. Hinzu kommt: Ein Ende des Kriegs in der Ukraine ist nicht absehbar. Und auch danach dürften die politischen Konsequenzen die Preise für fossile Energieträger in Deutschland und Europa hochhalten. Bis erneuerbare Energieträger so weit ausgebaut sind, dass Deutschland von Öl- und Gasimporten unabhängig ist und die Energiekosten sinken können, dürften noch viele Jahre vergehen.