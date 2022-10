Stiftung Warentest prüft Actionkameras: Das sind die besten Modelle

In einem neuen Test hat die Stiftung Warentest diverse Actionkameras geprüft. Das ernüchternde Ergebnis kam zum Schluss, dass beinahe keines der Modelle ein unkritisches Datensendeverhalten aufwies. Ähnlich sah es mit den Mängeln in den Datenschutzerklärungen der Geräte aus. Trotz guter Kameraergebnisse konnte sich durch diese Abwertung keines der erhältlichen Modelle ein gutes Qualitätsurteil sichern.

Stiftung Warentest prüft Actionkameras: nur noch befriedigende Testergebnisse?

Von den insgesamt 22 Actionkameras, die sich mittlerweile in der Testsammlung wiederfinden, sind mittlerweile nur noch 13 erhältlich. Ausgerechnet die Einzige, die sich einst ein Qualitätsurteil von gut sichern konnte, ist dabei ausverkauft. Die Abstufungen bei den neueren Testmodellen liegen vor allem in deren Datensendeverhalten begründet. Nur ein einziges Gerät wurde von den Testern hier als unkritisch eingestuft. Leider konnte die betroffene Actionkamera, Denver ACK-8062W, nicht mit Leistung bei anderen Kriterien überzeugen. Ihr Qualitätsurteil fiel mit ausreichend (3,9) eher verhalten aus.

Für diesen Test gewichtete Stiftung Warentest die Videoaufnahmen der Geräte am stärksten mit einem Anteil von 40 Prozent am gesamten Ergebnis. 30 Prozent entfielen auf die Handhabung, 20 Prozent auf Fotos und die verbleibenden 10 Prozent auf die Akkuleistung der Geräte. Das Datensendeverhalten und die Datenschutzerklärungen wurden mit untersucht, flossen in der Gewichtung selbst jedoch nur in das Testergebnis in Form einer Abwertung ein. Zeigten die Actionkameras entsprechend kritisches Sendeverhalten bei Daten, wurde dies im Testurteil berücksichtigt. Immerhin konnten sich 7 der verbleibenden 13 Modelle ein befriedigendes Qualitätsurteil sichern. 4 Geräte benotete man mit ausreichend, während man die verbleibenden beiden als mangelhaft einstufte.

GoPro Hero8 Black – der Testsieger der Actionkameras

Diese Actionkamera erzielte ein Qualitätsurteil von befriedigend (2,6). Dabei punktete sie in allen Testkategorien abzüglich der Datenschutzkategorien mit einem Urteil von gut. Am besten fielen hierbei die Bewertungen für ihre Video- und Fotoqualität aus, die mit jeweils gut (2,4) sowie gut (1,8) benotet wurden. Den Unterwassertest zur Überprüfung bestand das Gerät dabei. Sie zählt daher zu den Modellen, die ohne Zusatzgehäuse bis zu 10 Meter unter Wasser einsetzbar sind. Mit einem passenden Unterwasserschutzgehäuse kannst du sie sogar bis zu 60 Meter in der Tiefe verwenden.

GoPro Hero8 Black

Die Kamera unterstützt eine 4K-Auflösung für Videoaufnahmen und bietet 12-Megapixel für HDR-Fotos. Dank WLAN– und Bluetooth-Unterstützung kann sie problemlos mit deinem Smartphone verbunden werden. Auf Wunsch kannst du direkt mit der Kamera Zeitraffer erstellen oder mit bis zu 1.080p live streamen. Zudem verfügt sie über entsprechende Bildstabilisierungsstufen, die du an deine jeweilige Aktivität anpassen kannst. Du kannst das Actionkamera-Modell für rund 330 Euro kaufen.

GoPro Hero9 Black – die Zweitplatzierte

Die zweitplatzierte Actionkamera des Tests ist das Nachfolgemodell der GoPro Hero8. Auch sie konnte sich ein Qualitätsurteil von befriedigend (2,6) sichern. Ähnlich wie ihr Vorgänger verdiente sie sich in allen Bewertungskriterien eine gute Beurteilung. Während Video- und Fotoqualität hier jedoch mit gut (2,3) sowie gut (2,4) abschnitten, glänzte vor allem ihre Akkuleistung. Diese verfehlte mit einer Beurteilung von gut (1,6) die Note sehr gut nur knapp. Den Unterwassertest von Stiftung Warentest konnte die GoPro Hero9 Black ebenso bestehen. Ohne Unterwassergehäuse können Aufnahmen bis zu 10 Meter Tiefe erfolgen, mit einem Unterwassergehäuse sogar bis zu 60 Meter in der Tiefe.

GoPro Hero9 Black

Dazu liefert dir die Kamera eine 5K-Aufnahmequalität sowie Fotoaufnahmen mit bis zu 20 Megapixeln. Mit der SuperFoto-Option wählt die Hero9 dabei automatisch für dich die beste Bildverarbeitung aus, damit deine Aufnahme gelingt. Zusätzlich verfügt sie über einen Light Mod, der sich für Aufnahmen in dunkler Umgebung eignet. Erhältlich ist das Modell zurzeit inklusive Zubehörset für knapp 360 Euro.

Insta360 One R 4K – Actionkamera mit hervorragender Akkuleistung

So gut die Aufnahmequalität von vielen Actionkameras ausfallen mag, die Akkulaufzeit genügt häufig nicht für viele Stunden Aufnahme am Stück. Die Insta360 One R 4K ist hier eine Ausnahme. Ihr Akku konnte sich eine Bewertung von sehr gut (0,8) sichern. Je nach Aufnahmemodus kannst du mit ihr 132 Minuten (UHD) und bis 146 Minuten (HD) am Stück filmen. Dadurch kannst du Sportereignisse festhalten, die bis zu 2 Stunden dauern können, ohne deine Aufnahme unterbrechen zu müssen. Auch das restliche Qualitätsurteil der Actionkamera fiel mit befriedigend (2,9) solide aus. Wie beinahe jede Kamera im Test wies auch sie ein kritisches Datensendeverhalten sowie Mängel in der Datenschutzerklärung auf.

insta360 ONE R 4K Edition

Video- und Fotobewertung erhielten mit der Note gut (2,2) sogar eine bessere Beurteilung als die Zweitplatzierte. Die Handhabung des Modells beurteilten die Tester jedoch mit befriedigend (3,4). Das Modell bietet dir eine 4K-Auflösung sowie Unterstützung für Livestreams dank Bluetooth- und WLAN-Unterstützung. Sie ist zudem für eine maximale Eintauchtiefe von bis zu 5 Meter ohne Unterwasserschutzgehäuse geeignet. Mit Unterwassergehäuse kann sie bis zu 60 Meter Tiefe verkraften. Sie ist für unter 500 Euro erhältlich.