Beste Frontkamera 2022: Mit diesem Handy werden deine Selfies perfekt

Neben der Kamera, der Sound-Qualität und dem Display testet DxOMark auch die Frontkamera separat. Das ist eine gute Strategie, da die vordere Kamera im Selfie-Zeitalter zum einen extrem wichtig ist und zum anderen nicht einfach durch die Hauptkamera ersetzt werden kann – schließlich will man ja auch sehen, was man fotografiert. Zudem handelt es sich bei der Selfie-Knipse oftmals nicht mehr um ein einzelnes Modul, das wie in der Vergangenheit lediglich verzerrte Weitwinkel-Fotos produziert. Auch Dual-Systeme sind keine Seltenheit mehr.

Abgesehen davon betrachten Nutzer die Qualität einer Smartphone-Kamera oftmals als Ganzes. Ist die Hauptkamera gut, wird auch die Frontkamera sicherlich auf demselben Niveau sein. Doch dem ist keineswegs so. Die DxOMark-Listen zeigen, dass ein Smartphone, das in der Kategorie „Selfie“ den dritten Platz einnimmt (Huawei P40 Pro), im Hauptkamera-Bereich auch auf dem 12 Platz landen kann. Doch zumindest den ersten Platz sicherte sich ein Handy, das in beiden Kategorien gut abschnitt: das Huawei P50 Pro.

Selfie-Sieger bei DxOMark: Huawei P50 Pro

Der DxOMark Frontkamera-Test unterteilt sich in die Bereiche „Fotos“ und „Videos“. Diese Bereiche erhielten einzelne Testwertungen, aus denen sich die Selfie-Gesamtwertung des Huawei P50 Pro (106 Punkte) zusammensetzt. Während die mit der Frontkamera geschossenen Fotos mit 112 Punkten bewertet wurden, erhielt der Video-Bereich „nur“ 96 Punkte.

Grundsätzlich lobten die Tester unter anderem eine gute Gesichtsbelichtung (bei Fotos und Videos), den Dynamikbereich, den akkuraten Weißabgleich, den breiten Fokusbereich, die Detailgenauigkeit und die Videostabilisierung. Doch auch die Kamera des Huawei P50 Pro weist gewisse Schwächen auf. Insbesondere den Detailverlust sowie den vergleichsweise geringen Dynamikbereich bei schlechten Lichtverhältnissen zählten die Tester als Nachteile auf. Ferner sollen die Selfies in einigen Fällen an dem Autofokus und inakkuraten Hautfarben gescheitert sein.

Frontkamera-Daten des Mate 40 Pro:

Auflösung: 13 Megapixel (Weitwinkel)

Blendenzahl: f/2.4

Fotoauflösung: bis zu 4.160 x 3.120 Pixel

Videoauflösung: 3.840 x 2.160 Pixel

DxOMark-Ergebnisse im Überblick

Mit seinen 106 Punkten erzielte das Huawei P50 Pro eine neue Bestwertung im Frontkamera-Bereich. Doch von der Konkurrenz absetzen konnte sich Huawei damit nicht. Wobei diese Aussage so nicht ganz zutrifft, denn bei der „Konkurrenz“, handelt es sich um das hauseigene Smartphone Huawei Mate 40 Pro (104 Punkte) und das Huawei P40 Pro (103 Punkte). Dahinterpositionierten sich das Google Pixel 6 Pro mit 102 Punkten und das Asus ZenFone 7 Pro mit 101 Punkten. Den 6. Platz teilen sich derweil unzählige Samsung-Smartphones sowie das Huawei Nova 6 5G. Und auf dem 13. Platz findet sich die gesamte iPhone-13-Familie von Apple.

Smartphone Frontkamera-Wertung Huawei P50 Pro 106 Huawei Mate 40 Pro 104 Huawei P40 Pro 103 Google Pixel 6 Pro 102 Asus ZenFone 7 Pro 101 Huawei Nova 6 5G 100 Samsung Galaxy S20 Ultra 5G (Exynos) 100 Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G (Exynos) 100 Samsung Galaxy Note 20 (Exynos) 100 Samsung Galaxy S20 Ultra 100 Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 100 Samsung Galaxy S20 Ultra 5G (Exynos) 100 Apple iPhone 13 Pro 99 Apple iPhone 13 mini 99 Apple iPhone 13 Pro Max 99 Apple iPhone 13 99 Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (Snapdragon) 99 Samsung Galaxy Note 10+ 5G 99 Samsung Galaxy Note 10+ 5G (Exynos) 99 Apple iPhone 12 98 Apple iPhone 12 Pro 98 Apple iPhone 12 Pro Max 98 Apple iPhone 12 mini 98 Asus ZenFone 6 98 Samsung Galaxy Z Fold 3 5G 98 Samsung Galaxy S21 5G (Exynos) 98 Google Pixel 6 97 Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G (Snapdragon) 97 Samsung Galaxy S10 5G 97 Samsung Galaxy S10 5G (Exynos) 97 Samsung Galaxy S10+ 96 Samsung Galaxy S10+ (Exynos) 96 Google Pixel 5 94 Xiaomi Mi 11 Ultra 94 Huawei Mate 30 Pro 93 OnePlus 8 Pro 93 Apple iPhone 11 Pro Max 92 Google Pixel 4 92 Google Pixel 3 92 Samsung Galaxy Note 9 92 Apple iPhone 11 91 Vivo X60 Pro 5G (Snapdragon) 91 Xiaomi 11T Pro 91 Huawei P30 Pro 89 Xiaomi 11T 88 Xiaomi Mi 10T Pro 5G 88 Xiaomi 10 Ultra 88 OnePlus 7 Pro 86 Honor 20 Pro 85 Xiaomi Mi 11 85 Apple iPhone SE (2020) 84 Huawei Mate 30 Pro 5G 84 Xiaomi Mi MIX 3 84 Samsung Galaxy Z Flip 83 Samsung Galaxy A71 83 Xiaomi Mi 10 Pro 83 Apple iPhone XS Max 82 OnePlus 8T 82 Samsung Galaxy S9+ 81 Vivo X51 5G 81 Oppo Reno6 5G 80 Sony Xperia 5 79 Nokia 7.2 78 Sony Xperia 1 78 Google Pixel 2 77 Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition 77 Honor V30 Pro 76 Huawei Mate 20 Pro 75 Lenovo Z6 Pro 75 Oppo Reno4 Pro 5G 74 Realme X2 Pro 74 Samsung Galaxy S8 73 Huawei P20 Pro 72 Oppo Find X2 Pro 72 Apple iPhone X 71 Meitu T9 69 Meitu V6 59 ZTE Axon 20 5G 26 Intex Aqua Selfie 22

Frontkamera-Tests von DxOMark

DxOMark ist nach eigener Aussage ein unabhängiges Unternehmen, das mithilfe wissenschaftlicher Protokolle und von Laborgeräten mit Industriequalität objektive sowie wahrnehmungsbezogene Tests an Smartphone-Kameras, -Audio und -Displays durchführt.

Für die Selfie-Tests nimmt DxOMark laut eigenen Angaben über 1.500 Testbilder sowie zwei Stunden an Videomaterial auf. Dabei nutzen die Tester jeweils die Standardeinstellungen der Frontkamera. Wie das Testprotokoll genau aussieht, beschreibt DxOMark auf seinem Portal.