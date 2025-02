Dieses Zubehör macht dein Smartphone zur Profi-Kamera

Mit dem Leica LUX Grip stellt der Kamera-Hersteller sein erstes Smartphone-Zubehör vor. Der LUX Grip soll das Feeling und die Handlichkeit einer echten Kamera aufs Smartphone bringen. Dafür entwickelt man einen Griff, welcher magnetisch am Handy hält und zusätzlich per Bluetooth verbunden wird.

Kamera-Feeling am Smartphone

Der Leica LUX Grip setzt auf Apples-MagSafe-Technik und haftet dadurch magnetisch an iPhone 12 oder neuer. Theoretisch funktionieren auch Android-Smartphones mit QI2-Magneten, obwohl hier durch die fehlende App nicht die komplette Experience zur Verfügung steht.

Einmal mit dem Smartphone verbunden, stehen dir Buttons wie bei einer echten Kamera zur Verfügung. So kannst du mit einem Rad den Zoom bedienen, und der zweistufige Auslöser fokussiert bei leichtem Druck und löst erst bei stärkerem Druck aus. Ganz wie auf einer echten Kamera. Mit einer weiteren Taste kannst du zwischen den verschiedenen Aufnahme-Modi wechseln, und zwei Buttons lassen sich frei mit zusätzlichen Funktionen belegen.

Der Leica LUX Grip soll dein Handy zur Kamera machen

Als weiteren Vorteil hebt Leica die Handhabung und Haptik des LUX Grip hervor. Diese sei einer klassischen Leica-Kamera nachempfunden und sorge für mehr Präzision beim Fotografieren.

App vervollständigt das Kamera-Feeling

Ähnliche Halterungen für das Smartphone gibt es viele auf dem Markt. Doch Leica will sich durch die dazugehörige App von der Konkurrenz abheben. Die Leica LUX App unterstützt nicht nur die besonderen Funktionen der Hardware-Buttons, sondern bringt auch die Farbästhetik zahlreicher Leica-Objektive auf dein Smartphone. Auch hast du in der App volle Kontrolle über Belichtung, ISO und Verschlusszeit.

Leica LUX App im Einsatz

Eine Stromversorgung zwischen Grip und Smartphone gibt es übrigens nicht. So ist das Leica-Gadget selbst mit einem Akku ausgestattet, welcher für rund 1000 Aufnahmen ausreichen soll. Geladen wird via USB-C in ungefähr 2 Stunden.

Leica LUX Grip: Preis und Verfügbarkeit

Mit einem Preis von 300 Euro ist der Leica LUX Grip nicht günstig. Ob dieser Preis durch eine besonders gute Haptik oder das Zusammenspiel mit der App gerechtfertigt ist, wird unser Test zeigen. Zumindest die App selbst macht viel Spaß. So habe ich diese auch ohne LUX Grip seit rund einem halben Jahr installiert und nutze sie gerne zum Fotografieren. Doch auch diese ist nicht günstig und kostet im Abo, zumindest um eine Vielzahl der Funktionen freizuschalten, rund 80 Euro pro Jahr. Beim Kauf des LUX Grip bekommt man die Premium-Version der App für ein Jahr kostenlos.