Spotify schaltet Live-App ab – Nutzer stehen im Regen

In den Jahren 2020 und 2021 war Clubhouse, ein soziales Netzwerk auf Audio-Basis, in aller Munde. Die Anwendung distanzierte sich von den üblichen schriftlichen Chats und ermöglichte Nutzern, per Audio miteinander zu kommunizieren und zu diskutieren. Kurz darauf sprangen mehrere große Tech-Unternehmen wie Facebook und auch Spotify auf den Hype-Zug auf. Letzterer übernahm im März 2021 für 57 Millionen Euro das Start-up Betty Labs und dessen App Locker Room – eine Clubhouse-Variante mit Fokus auf Sportthemen. Kurz darauf erfolgte eine Umbenennung in Spotify Greenroom und anschließend in Spotify Live. Doch weder die beiden Rebrandings noch eine Änderung des Fokus – hin zu einer sozialen Audio-App mit virtuellen Live-Sessions mit Künstlern und Fans sowie Diskussionsräumen – scheinen von Erfolg gekrönt gewesen zu sein. Daher zieht der Entwickler nun einen Schlussstrich. Zumindest, für die Stand-alone-App.

Spotify Live gehts an den Kragen

Wie das Portal Music Ally von einem Unternehmens-Sprecher erfahren haben will, wird Spotify Live als alleinstehende App nicht länger existieren: „Nach einer Phase des Experimentierens und der Gewinnung von Erkenntnissen dazu, wie Nutzer mit Live-Audio interagieren, haben wir die Entscheidung getroffen, die Spotify Live-App einzustellen.“ Demnach glaube das schwedische Unternehmen zwar daran, dass es eine Zukunft für Echtzeit-Künstler-Fan-Interaktionen im hauseigenen Ökosystem gäbe. Als Stand-alone-App würde dies jedoch keinen Sinn mehr ergeben. Entsprechende Interaktionen werden künftig, also in der Hauptapp, stattfinden. Wobei ein klarer Kurs noch nicht festzustehen scheint.

Obwohl Spotify Live nicht den gewünschten Erfolg erzielte – eventuell auch, da der Clubhouse-Hype relativ schnell abebbte – dürfte die Nachricht dennoch ein Schlag für zahlreichen Anwender sein. Denn allein im Googes Play Store wurde die Anwendung über 500.000 Mal heruntergeladen. Welche der Live-Funktionen und in welcher Form nun in die Standard-App übernehmen werden, ist derzeit noch unklar. Laut Music Ally könnten einige der Live-Shows künftig jedoch als Podcast fortgesetzt werden.