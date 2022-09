Spotify kopiert Amazon: So verändert sich der Streaming-Dienst

Musik überall und zu jeder Zeit hören, das machen rund um den Globus bereits unzählige Menschen. Doch nicht nur Musik ist gefragt, sondern auch Hörbücher und -spiele. Auch der schwedische Streaming-Dienst Spotify bot bereits Hörbücher an, doch das nur in begrenztem Maß. Jetzt will man dieses Angebot ausweiten und tritt damit in die Fußstapfen von Amazons Audible.

Hörbücher streamen: Spotify will mitmischen

Das hat Spotify jüngst angekündigt. Der Streaming-Dienst verkauft neben Musik ab sofort auch Audiobooks. Wer nun daran denkt, dass Spotify bereits jetzt Hörbücher im Sortiment hat, irrt nicht. Viele Exemplare sind seit langer Zeit kostenlos in einem Spotify-Abo enthalten. Allerdings gibt es einen Haken: Die Hörbücher und -spiele lassen sich nur zufällig abspielen, sprich, man kann nicht an die gehörte Stelle zurückspringen.

Das ändert sich mit dem neuen Ansatz nun, für den der Streaming-Dienst ein eigenes Interface entwickelt hat. Das soll laut eigener Aussage bequemer zu bedienen sein. Außerdem fällt mit dem neuen Audiobook-Service das Problem weg, dass man die Bücher nicht in der richtigen Reihenfolge hören kann. Du kannst immer wieder an die Stelle zurück, an der du zuletzt aufgehört hast.

So soll das Audiobook-Angebot aussehen

Wie Spotify mitteilt, will man, anders als bei Musik, für die Hörbücher und Hörspiele kein extra Abo zur Verfügung stellen. Stattdessen orientiert man sich an der Konkurrenz, wo vor allem Audible groß ist. Geht man danach, könnten Nutzer einzelne Hörbücher für einen bestimmten Betrag kaufen und dann innerhalb eines Zeitraumes anhören. Sie sollen darüber hinaus heruntergeladen und offline gehört oder gelesen werden können. Preislich soll Spotify sich ebenfalls an Audible und Co. orientieren, berichtet Heise Online unter Berufung auf die New York Times.

Zunächst ist das Audiobook-Angebot von Spotify jedoch nur in den USA verfügbar. Dort startet es postwendend. Wann die Schweden den Hörbuch-Dienst auch nach Europa respektive andere Länder bringen, ist unklar.