Sparkasse macht Schluss mit EC-Karte: Das ist der Nachfolger Blasius Kawalkowski 2 Minuten

Ob Banken wie die ING, DKB oder, wie in diesem Fall, die Sparkasse: Die Geldinstitute drehen aktuell an vielen Stellschrauben. Erst Ende März schaltete die Sparkasse ihren Kunden an Geldautomaten eine neue Funktion frei. Nun schafft man die EC-Karte ab. Und das ist der Ersatz.