Sparkasse: Geldautomaten bekommen neue Funktion - So verändert sich das Geld abheben

In den vergangenen Monaten hat sich bei Banken und Sparkassen viel getan. Direktbanken wie die DKB oder die ING etwa führten Gebühren für die Girocard ein. Und während immer mehr Geldautomaten verschwinden, stattet die Sparkasse ihre mit einer neuen Funktion aus, die das Geld abheben für viele Menschen verändern wird. Eine Girocard, gerne auch EC-Karte genannt, ist jetzt nicht mehr notwendig.

Geldautomaten der Sparkasse mit neuer Funktion

Die Deutschen lieben Bargeld. Wie eine Umfrage der Verbraucherzentrale ergab, wollen 75 Prozent beim Einkaufen weiterhin bar bezahlen können. Doch um an der Kasse den Geldbeutel öffnen und Scheine hervorholen zu können, muss man sie zunächst am Geldautomaten abheben. Kunden der Sparkasse hatten dazu bislang zwei Möglichkeiten: Entweder die EC-Karte in den Kartenschlitz schieben und das Prozedere abschließen oder die Girocard ganz einfach an ein NFC-Terminal halten. Der Vorgang des Geldabhebens verändert sich kaum. Nur darf man sich bei dieser Methode sicher sein, dass der Geldautomat die Karte nicht einbehält. Nun führt die Sparkasse eine dritte Methode ein.

Kunden der Sparkasse, die gerne alles mit ihrem Handy erledigen, können die EC-Karte ab sofort zu Hause lassen. Denn die Geldautomaten des Geldinstituts bekomme eine neue Funktion. Statt sie mit einer EC-Karte zu füttern, um an Geld zu kommen, lässt sich Geld nun auch mit dem Smartphone abheben.

So funktioniert die neue Methode

Die bereits vorhandenen NFC-Lesegeräte an den Geldautomaten der Sparkasse akzeptieren fortan nicht mehr nur die EC-Karte, sondern erkennen auch, wenn man ein Handy dranhält. Dafür muss das Smartphone entsperrt sein und NFC in den Einstellungen eingeschaltet. Zudem benötigt man vorher eine App – für Android „Mobiles Bezahlen“ und fürs iPhone „Apple Wallet„. Hier muss man einmalig die EC-Karte der Sparkasse hinterlegen. Hält man anschließend das Smartphone an das NFC-Terminal eines Geldautomaten, muss man nur noch die Karten-PIN eingeben, um an Bargeld zu kommen.

Kurios: Erst vor Kurzem haben Volksbank und Raiffeisenbank genau diese Methode des Geldabhebens wieder abgeschafft. Kein Wunder jedoch, war sie bei diesen Banken deutlich komplexer als bei der Sparkasse.