Apple warnt: Schwere Sicherheitslücke im iPhone

Trotz der begonnenen Testphase von iOS 17 und iOS 16.6 muss Apple natürlich weiterhin die derzeit von den meisten Anwendern genutzte Version auf dem aktuellen Stand halten. Dies geschah in den vergangenen Stunden mit der Veröffentlichung von iOS 16.5.1. Wie der kleine Sprung in der Versionsnummer bereits andeutet, finden wir hier keine neuen Funktionen. Stattdessen schließt Apple eine Reihe von Sicherheitslücken im iPhone. Da dieselbe Technologie aber auch in iPadOS, macOS und watchOS zum Einsatz kommt, hat das Unternehmen hier ebenfalls entsprechende Updates zum Download angeboten.

iOS 16.5.1: Apple schließt zwei Sicherheitslücken im iPhone

Laut Apple handelt es sich bei den beiden geschlossenen Sicherheitslücken um Fehler im Kernel und WebKit. In beiden Fällen ist es Apple bekannt, dass diese Lücken in mindestens einem Fall bereits aktiv von Hackern ausgenutzt wurden. Für das iPhone 8 und neuer steht daher ab sofort iOS 16.5.1 zur Installation parat. Parallel dazu ist auch iPadOS 16.5.1 verfügbar. Du findest es wie bei Apple üblich in Einstellungen > Allgemein > Softwareupdate.

Das Update auf iOS 16.5.1 solltest du schnellstmöglich auf deinem iPhone installieren

Für Besitzer eines iPhone 6s oder neuer hat das Unternehmen iOS 15.7.7 im Angebot, welches außerdem eine dritte Lücke schließt. Diese wurde ebenfalls bereits von Angreifern ausgenutzt. Auch hier gibt es ein Update für iPadOS, welches sich an ältere Apple-Tablets richtet.

Neben den Sicherheitslücken löst iOS 16.5.1 außerdem einen Fehler, der in Verbindung mit dem „Lightning auf USB 3 Kamera-Adapter“ auftreten konnte. Nach der Installation des Updates soll laut Apple das Laden von angeschlossenen Geräten nun wieder funktionieren. Der Fehler hatte sich mit der Vorstellung von iOS 16.5 eingeschlichen.

Da Apple viele seiner Technologien plattformübergreifend nutzt, bedeutet das in diesem Fall, dass auch Mac und Apple Watch von den Sicherheitslücken betroffen sind. Parallel zum iPhone-Update stehen daher ab sofort Patches für watchOS und macOS bereit, die ihr zeitnah installieren solltet.

Konkret stellte Apple hier watchOS 8.8.1 und 9.5.2 vor. Für den Mac sind ab sofort macOS Big Sur 11.7.8, Monterey 12.6.7 und Ventura 13.4.1 verfügbar. Damit erhalten – wie beim iPhone – auch viele ältere Macs und Modelle der Apple Watch weiterhin aktuelle Sicherheitsupdates.