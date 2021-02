Google gibt jetzt auf, bevor sie richtig angefangen haben. 2019 brachte Google ein neues Produkt auf den Markt, das die Gamingwelt revolutionieren soll. Mit Stadia hat Google seither seinen eigenen Cloud Gaming Dienst. Der Wunsch auch eigene Spiele zu programmieren war da und so wurde ein großes Team zusammengestellt, welches für Stadia entwickeln sollte.

Google-Games am Ende

Doch jetzt, zwei Jahre später, steht die Spielentwicklung vor dem Aus und das bevor es überhaupt so richtig angefangen hat. Ein gutes Spiel lässt sich nun mal nicht über Nacht programmieren und so gibt es auch nach zwei Jahren kein einziges Game aus dem Google-Team für hauseigene Spiele für die Gaming-Plattform. Gleichwohl gab es in der Vergangenheit Spiele die exklusiv auf Stadia erschienen sind, jedoch war keins davon aus dem eigenen Team. Jetzt heißt es aus und vorbei mit der Spieleentwicklung. Stadia Games and Entertainment wird eingestampft. Die Entwickler saßen bislang sowohl in Montreal als auch in Los Angeles, doch die Studios werden jetzt geschlossen.

Jade Raymond hat das sinkende Schiff verlassen. Die Entwicklerin die als Produzentin bei dem ersten Assasins’s Creed Spiel mitgearbeitet hat, arbeitet nun nicht mehr für Stadia. So hat sie für sich die Entscheidung getroffen woanders ihren Weg fortzuführen. Für die anderen Mitarbeiter sucht Google einen anderen Platz im Unternehmen.

I am proud of the team we built at Stadia Games & Entertainment, and the ground-breaking work on exclusive games for the platform. It was a difficult decision to take on a new opportunity, and I will be forever grateful to this team for everything we learned and achieved together — Jade Raymond (@ibjade) February 3, 2021

Wie geht es mit Stadia weiter?

Erst vor Kurzem hatte Stadia einen vollen Erfolg beim Start des Spieles „Cyberpunk 2077“. Denn im Gegensatz zu der Konsolen-Variante lief das Spiel flüssig auf den Servern von Google. Die Spieler konnten also das Spiel von Anfang an in einer Topauflösung zocken und waren nicht verprellt, wie es Zocker von Sonys Playstation waren.

Google versichert, nur weil die eigene Spieleentwicklung auf Eis gelegt wurde, bedeutet das nicht, dass die Cloud Gaming Plattform gleich mit eingestampft würde. Im Gegenteil denn hier soll es weiterhin möglich sein verschiedene Spieltitel über die Google Server zu spielen. Dabei ist der Plan weiterhin die Plattform zu verbessern und Spiele von anderen Entwicklerstudios einzubinden. Das Aus von Stadia Games and Entertainment bedeutet also noch nicht das Aus der Plattform selbst.