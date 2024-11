Sky: Heute große Blockbuster-Premiere mit Turbo-Action

Denn ab heute Abend zur Prime-Time ist auf Abruf bei Sky und beim angeschlossenen Streamingdienst Wow das Turbo-Action-Spektakel „Gran Turismo“ verfügbar. Der US-amerikanische Motorsportfilm aus dem Jahr 2023 ist eine Adaption der gleichnamigen Spieleserie und thematisiert die Lebensgeschichte des Gamers Jann Mardenborough, der davon träumt, echte Rennen zu fahren.

Blockbuster-Premiere bei Sky

Für den leidenschaftlichen Gamer Jann (Archie Madekwe) gibt es im Leben fast nur eins: das Rennspiel Gran Turismo. Jede freie Minute verbringt er damit, in dem Spiel neue Rekorde aufzustellen. Sein größter Traum: eine Karriere als Rennfahrer. Von seinem Vater, einem ehemaligen Fußballprofi, bekommt er wenig Unterstützung. Doch eines Tages scheint sich das Blatt für Jann entscheidend zu wenden: Er bekommt die Chance seines Lebens.

Denn Motorsport-Manager Danny Moore (Orlando Bloom) möchte für Nissan neue Zielgruppen erschließen. Und deswegen bietet er den schnellsten Gran-Turismo-Gamern die Chance, am Steuer eines echten Rennwagens ihr Können zu beweisen. Bald fährt Jann auf den größten Rennstrecken der Welt. Doch die Fahrer und Mechaniker halten zunächst wenig vom Gamer-Neuling. Bis der ehemalige Rennfahrer Jack Salter (David Harbour) dem Rookie als Mentor zur Seite springt.

Wo kann ich „Gran Turismo“ sehen?

Wenn du den „Film „Gran Turismo“ nicht auf Abruf sehen möchtest, steht der Film bei Sky Cinema Premiere auch im linearen Fernsehen zur Verfügung. Zum Beispiel am Freitagabend um 20:15 Uhr, aber auch am Samstag um 18 Uhr oder am Sonntag um 11:55 Uhr. Zusätzlich wird er auf dem Sender aber unter anderem auch am Sonntag um 20:15 Uhr laufen. Sehen kannst du den Blockbuster wahlweise auf Deutsch oder in der englischsprachigen Originalversion.

Die Geschichte des Films basiert übrigens auf der wahren Lebensgeschichte des leidenschaftlichen Gran-Turismo-Gamers Jann Mardenborough, der als Teenager aus der Arbeiterklasse in Cardiff den Sprung in den elitären Motorsport schaffte. Regisseur Neill Blomkamp („Elysium“) zeigt in dem Action-Drama mit starken Effekten, wie ähnlich das Racing-Game und der wahre Rennsport sind.

