Britische Krimi-Serie wird zum Geheimtipp – hier siehst du sie kostenlos

Rosie Duff arbeitet während eines Fußballspiels als Kellnerin in einem Pub im schottischen St. Andrews. Mitten in der Menge und unter den Augen ihrer Brüder verschwindet sie aus dem Pub. Die junge Frau ist auf dem Weg zu einer Verabredung, mitten in der Nacht – doch dort kommt sie nie an. Oder doch?

Der Fall Rosie Duff: Was passierte 1996?

Was passierte mit Rosie? Was spielt der Fundort für eine Rolle? Und warum schlitzte man der jungen Frau hemmungslos den Bauch auf? Fragen über Fragen, die sich die Polizei nicht nur aktuell, sondern auch bereits 1996 stellte. Ergebnislos. Und das, obwohl man Rosies Leiche noch in der gleichen Nacht auffindet. Am Tatort drei junge Männer, die vorgeben, weder etwas gesehen, noch die Tat begangen zu haben. 25 Jahre später muss sich die junge Kommissarin Karen Pirie (Lauren Lyle) mit den Ungereimtheiten des sogenannten Cold Case auseinandersetzen.

Und nicht nur das: Ihr sitzt die aufmüpfige Podcasterin Bel Richmond (Rakhee Thakrar) im Nacken, die den Fall rund um Rosie Duff erst wieder aufrollte und die Polizei sowie die damaligen Ermittler in einem schlechten Licht dastehen lässt. Das wollen die Obersten der Polizeidienststelle nicht auf sich sitzen lassen – doch auch sie scheinen Geheimnisse zu verbergen und lediglich die Öffentlichkeit beruhigen zu wollen. Diese Strategie geht jedoch nicht auf – denn ein weiterer Mord geschieht.

Britischer Humor gepaart mit klassischer Detektivarbeit

„Karen Pirie – Der Fall Rosie Duff“ vereint nicht nur britischen Humor mit klassischer Detektivarbeit, sondern gibt sich Gesellschaftskritisch und Konfliktreich. Die Mini-Serie arbeitet politische Konflikte in die fiktive Geschichte ein und beleuchtet etwa die Rolle der weiblichen Ermittlerin in einer männerdominierten Polizeiwelt. Stichwort: Politische Korrektheit. Auch persönliche, aktuelle Probleme, wie etwa die Hetzjagd im Netz auf Verdächtige spielt eine Rolle.

Bei der Krimi-Serie handelt es sich im Wesentlichen um eine klassische Whodunitgeschichte, die durch verschiedene Zeitebenen und dem Fokus auf die Ermittlungen die nötige Spannung aufzubauen weiß.

Serientipp kostenlos streamen

„Karen Pirie – Der Fall Rosie Duff“ basiert auf dem Roman „Karen Pirie – Echo einer Mordnacht“ von Val McDermid und wird exklusiv im ZDF ausgestrahlt. Die Pilotfolge ist bereits in der ZDF Mediathek verfügbar. Am 30. Juli sowie 6. August folgen dann jeweils um 22:15 Uhr die nächsten und letzten Folgen der Mini-Serie im Live-TV. Direkt danach landen sie ebenfalls im Stream in der ZDF Mediathek.