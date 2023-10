Nach 2 Jahren Pause: Disney+ bringt diesen Marvel-Helden heute zurück

Zwei Jahre ist es schon her, dass Disney+ die Marvel-Serie „Loki“ zu seinem Streaming-Dienst geholt hat – und das seinerzeit auch noch früher als gedacht. Seitdem: beinahe Funkstille. Immer wieder kamen Details an die Öffentlichkeit, bis sich daraus nun eine neue Staffel geformt hat. Und genau diese feiert jetzt ihren Start.

Marvels Anti-Held kehrt zurück

Es geht zurück in die nordische Mythologie: Loki (Tom Hiddelston) ist der Adoptivbruder von Thor, deren Beziehung jedoch nicht positiv ist. Der für seinen Schabernack bekannte Loki befindet sich in Staffel 1 in einer alternativen Zeitlinie, in der er prompt von der Time Variance Authority verhaftet wird. Er wird der Abteilung von Agent Mobius (Owen Wilson) zugeordnet, um bei dem Auslöschen eines Verbrechers zu helfen. Das endet für den Anti-Helden Loki in einem Kampf um die Zukunft der Time Variance Authority und letztlich auch um sich selbst. Denn Loki erschuf versehentlich eine neue, zeitlich andere Version seinerselbst.

Viele Details, wie dieser Kampf und die weiteren Geschichten ausgehen, sind bislang nicht bekannt. Der Trailer verrät, dass Loki nicht nur in einem Wirrwarr von Zeiten steckt, sondern auch in Schwierigkeiten. Gemeinsam mit Mobius will der selbsternannte „Gott des Schabernacks“ sein Leben wieder auf die Reihe bekommen. Doch das ist nicht so einfach – vor allem, weil Kang der Eroberer als neues Oberhaupt der Time Variance Authority erneut zum Problem und das Multiverse zusehends gefährlicher wird.

„Loki 2“ jetzt im Stream

Schon seit Ende der ersten Staffel stand fest, dass es ein Wiedersehen mit Loki geben wird. Das verriet der Abspann von Staffel Eins. Nun ist es so weit und die neuen Episoden starten am heutigen 6. Oktober bei Disney+. Insgesamt stehen sechs neue Folge im Wochentakt zum Streamen bereit.

Neben Titelstar Tom Hiddelston sind unter anderem auch Owen Wilson, Wunmi Mosaku (Hunter B-15) und Sophia Di Martino (Sylvie) wiederzusehen.