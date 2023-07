Schnelleres iPhone: So will Apple das Problem beim Gaming lösen

Eine der diversen neuen Features im kommenden macOS Sonoma ist ein sogenannter Spielmodus. Doch die Neuheit bleibt möglicherweise nicht nur Apples Laptops und Desktops vorenthalten. So hat 9to5Mac diesen auch beim Durchstöbern der erst vor einigen Stunden veröffentlichten vierten Entwickler-Beta von iOS 17 und iPadOS 17 gesichtet. Eine offizielle Ankündigung des iPhone-Herstellers gibt es bislang nicht. Das Vorhandensein des Features deutet jedoch darauf hin, dass die Entwickler in Kalifornien zumindest daran arbeiten, auch die Spiele auf iPhone und iPad zu beschleunigen.

Spielmodus auch fürs iPhone? Diese Verbesserungen nennt Apple

Vielen Apple-Fans dürfte bereits bekannt sein, dass die Betriebssysteme untereinander viele Features teilen. So ist es nicht überraschend, dass der Spielmodus – nach der Vorstellung in macOS Sonoma – nun auch in den Tiefen von iOS 17 entdeckt wurde. Noch ist jedoch nicht sicher, ob Spiele auf dem iPhone wirklich auf dieselbe Art und Weise beschleunigt werden wie auf dem Mac.

Apple kündigte die neue Funktion für den Mac bereits im Rahmen der WWDC Anfang Juni an. Der Spielmodus soll unter anderem Spielen „bei der CPU und GPU deines Mac automatisch höchste Priorität geben“. Dadurch sollen Aufgaben, die im Hintergrund laufen, dein System weniger stark auslasten. Ein Ruckeln – beispielsweise dann, wenn deine Mail-App zu einem kritischen Zeitpunkt im Spiel nach neuen Nachrichten sucht – könnte somit also verhindert werden.

Ebenfalls interessant Mac-Spieler – und vielleicht in Zukunft auch für diejenigen mit iPhone oder iPad: Der Spielmodus soll auch die Latenz von kabellosem Zubehör reduzieren. Dies betrifft AirPods und Spiele-Controller, die du seit einiger Zeit mit Apples Geräten koppeln kannst. Das Unternehmen spricht von einer „Reaktionsfähigkeit, die du spüren kannst“.

Wie bereits oben erwähnt, ist es möglich, dass Apple derzeit die Funktion auf dem iPhone und iPad lediglich intern testet. Ob sie auch die breite Öffentlichkeit erreichen wird, ist also bislang unklar. Das Unternehmen experimentiert in der Beta-Phase gerne mit Features, die am Ende nicht Teil der finalen Version sind.

iOS 17 für das iPhone wird wie gewohnt im Herbst erscheinen. Vermutlich im September könnte es schon so weit sein. Seit kurzer Zeit stehen auch die öffentlichen Betas für alle interessierten Nutzer zum Ausprobieren bereit. Voraussetzung ist aber natürlich, dass dein Smartphone unterstützt wird.