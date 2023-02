Jetzt für alle Smartphones: Samsung verteilt exklusive Galaxy-S23-Features

Das neue Update mit der Bezeichnung „One UI 5.1“ ist in der vergangenen Woche bereits auf einigen Flaggschiff-Smartphones wie der Samsung Galaxy S22-Reihe eingetroffen. Doch nun kommen auch zahlreiche weitere Smartphones in den Genuss der neuen Funktionen. Darunter auch preiswertere Handys der Galaxy-A-Reihe.

Neue Funktion für dein Samsung-Smartphone

Die Liste der neuen Funktionen in One UI 5.1 ist umfangreich. Neben Neuerungen für die Kamera und die Galerie-App gibt es auch für das System selbst einige neue Funktionen. Das sind die Highlights:

Kamera & Fotogalerie

Mit „Expert RAW“ hat Samsung seit einiger Zeit eine zweite Kamera-App im Angebot. Die App richtet sich an Fotografie-Fans, die mehr aus der Kamera ihres Smartphones herausholen wollen. So sind, wie der Name verrät, Aufnahmen im RAW-Format möglich, die nachher besser per Lightroom und Co. bearbeitet werden können. Auch findest du dort weitere Modi wie einen „Astrofotografie-Modus“ oder „Multiple Exposures“. Mit One UI 5.1 integriert Samsung eine Verknüpfung zu Expert RAW in die normale Kamera-App. So kannst du einfacherer zwischen den beiden Apps wechseln.

Die Expert RAW App steht für das Galaxy S21 Ultra, sowie für alle Galaxy S22 und S23 Smartphones im Galaxy Store zum Download bereit.

Samsungs Expert RAW Kamera-App

Doch auch die normale Kamera-App bekommt eine kleine Verbesserung. So kannst du bei Selfies den Farbton von „natürlich“ zu einem leicht weichgezeichneten „warm“ ändern.

Viele Neuerungen finden sich in der Galerie-App. Hier ist es nun möglich, geteilte Alben anzulegen, die von mehreren Nutzern mit Fotos gefüllt werden können. Auch die Foto-Suche wurde verbessert. Jetzt kannst du nach mehreren Personen, Orten oder Gegenständen suchen, um das gesuchte Foto zu finden.

Zudem kannst du bei jedem aufgenommenen Bild für weitere Details nach oben wischen. Dort steht dann, wo und wann du das Bild aufgenommen hast und wo es gespeichert ist.

Neue Optik für deinen Homescreen

Mit One UI 5.1 bringt Samsung ein neues Akku-Widget für deinen Homescreen. Mit diesem kannst du nicht nur den Akkustand deines Smartphones, sondern auch die Akkus von verbundenem Zubehör wie Kopfhörern oder einer Smartwatch einsehen.

Das neue Akku-Widget in One UI 5.1

Außerdem kannst du für jeden Fokus-Modus ein eigenes Hintergrundbild anlegen. So kannst du leichter sehen, in welchem Modus du dich gerade befindest. Oder etwa für die Arbeit ein seriöseres Hintergrundbild wählen.

Viele weitere Features

Das war noch nicht alles. In vielen weiteren Samsung-Apps wirst du neue Funktionen entdecken. Etwa detailliertere Informationen in der Wetter-App oder Vorschläge in den Einstellungen. Auch kannst du in den Apps Galerie, Samsung Notes und Kalender mit einem Link per Messenger andere Nutzer zum Zusammenarbeiten einladen.

Praktisch ist auch die verbesserte Medienausgabe über WLAN-Lautsprecher. Funktionen wie Spotify Connect oder Chromecast sind damit direkt über die Symbolleiste aufrufbar und nicht mehr nur in den jeweiligen Apps.

In den kommenden Wochen wird das Update wohl jedem Samsung-Smartphone mit Android 13 (komplette Liste) zur Verfügung stehen. Aktuell wird das Update bereits für die komplette Galaxy S20, S21 und S22-Reihe sowie das Note 20 sowie Flip&Fold 3 und 4 verteilt. Auch die beiden beliebten Mittelklasse-Smartphones Galaxy A53 und A33 bekommen das Update bereits – jedoch noch nicht in Deutschland. Dies kann sich jedoch innerhalb weniger Tage ändern.

Um nachzuschauen, ob das Update bereits für dein Smartphone zur Verfügung steht, gehe in den Einstellungen auf die Option „Software-Update“ und dann auf „Herunterladen und installieren“.