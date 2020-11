Das Galaxy S21 oder Galaxy S30 – die Nomenklatur steht zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest – ist in den vergangenen Wochen schon mehrfach aufgetaucht. Auf ersten Konzeptbildern ist das Flaggschiff mit einigen Details zu sehen, beispielsweise der mutmaßlichen 150-Megapixel-Kamera. Die große Frage ist: Wann stellt Samsung das Galaxy S21 vor?

Galaxy S21: Flaggschiff kommt früher als erwartet

Mit Blick auf die vergangenen Jahre stellte Samsung die neuen Modelle der S-Reihe im Frühjahr, vor allem meist zur Zeit des Mobile World Congresses (MWC) vor. Dieser hätte eigentlich Anfang Februar in Barcelona stattfinden sollen. Aufgrund der Corona-Pandemie verschoben die Veranstalter die Mobilfunkmesse allerdings auf Ende Juni. Samsung soll neuesten Gerüchten zufolge am Frühjahrstermin festhalten – schon allein wegen der Veröffentlichung der Galaxy-Note-Smartphones -, den Launch aber noch weiter vorziehen.

Laut dem in der Regel gut informierten Insider Jon Prosser soll Samsung das Galaxy S21, Galaxy S21+ und Galaxy S21 Ultra am 14. Januar vorstellen. Am Tag selbst beginnen dann auch die Vorbestellungen, so Prosser. Der offizielle Marktstart erfolgt dann rund zwei Wochen später, am 29. Januar 2021. Offiziell bestätigt ist das vonseiten Samsungs noch nicht. Damit würde Samsung an der Strategie der Highend-Geräte festhalten und günstigere Versionen, wie 2019 das Galaxy S10e, außen vor lassen. Prosser will darüber hinaus auch schon die Farben in Erfahrung gebracht haben: Die Smartphones soll es in Schwarz, Weiß, Silber, Violett und Pink geben.

Samsung Galaxy S21, S21+, S21 Ultra 👀



Announcement: January 14, 2021

Pre-order: January 14, 2021



Launch: January 29, 2021



Black, White, Grey, Silver, Violet and Pink — Jon Prosser (@jon_prosser) November 3, 2020

Samsung 2021: Das sollen die Flaggschiffe können

Was ist beim Galaxy S21 und Co. technisch zu erwarten? Einerseits sind in einigen Punkten simple Upgrades zu erwarten – beispielsweise die neue Prozessor-Generation. Im Galaxy S20, S20+ und Galaxy S20 Ultra kommt der Exynos 990 aus eigener Produktion zum Einsatz. Auch die Verbindungen und Software, wie Android-Version beziehungsweise One UI, der USB-Anschluss oder die Bluetooth-Version gehen mit der Zeit.

Bei variableren Komponenten wie Kamera, Akku oder Display, hat Samsung deutlich mehr Innovationsspielraum, wenn man so will. So wird unter anderem dem Galaxy S21 Ultra eine Kamera mit 150 Megapixeln nachgesagt, die mit einem Periskop-, Weitwinkel- und Ultraweitwinkelobjektiv punkten will. Ob die Ausstattung tatsächlich so stimmt, wird bereits angezweifelt. Darüber hinaus soll die Akkulaufzeit der kommenden S21-Generation Gerüchten zufolge eher durchschnittlich sein. Möglicherweise könnte der Prozessor Schuld daran sein. Apropos Akku: Angeblich soll der südkoreanische Hersteller in Zukunft keine Ladekabel mehr mitliefern wollen.