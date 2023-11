Samsung: Diese spannenden Handys erwarten dich 2024

Das Jahr 2024 soll für Samsung-Kunden gleich mit mehreren Highlights starten. Das lassen zumindest aktuelle Gerüchte erahnen, die in den vergangenen Tagen gleich mehrere unveröffentlichte Smartphones vorab verraten haben. Neben den Flaggschiff-Geräten rund um das Samsung Galaxy S24 wird auch die Mittelklasse neu aufgelegt und bekommt ein neues, markantes Design.

Erstes, neues Modell schon im Dezember

Ein erstEin erster Höhepunkt aus 2024 könnte noch in diesem Jahr auf den Markt kommen. Nachdem Samsung das „Galaxy A24 5G“ in Europa nicht auf den Markt gebracht hat, soll das „Galaxy A25 5G“ wieder hierzulande erscheinen. Dabei bringt es ein neues Design-Merkmal, das sich in allen Mittelklasse-Smartphones von Samsung wiederfinden wird: Der kantige Rahmen wird rund um den Power-Button und die Lautstärke-Bar rund, wodurch das Handy besser in der Hand liegen dürfte.

Samsung Galaxy A25 Rahmen

Auch die technische Ausstattung ist spannend. So wirkt das Gerät wie eine Neuauflage des „Galaxy A53 5G“ und ist mit demselben Exynos 1280 Prozessor ausgestattet. Auch das 6,5 Zoll große 120 Hertz AMOLED-Display scheint identisch, und kommt lediglich ohne Punchhole und mit breiteren Displayrändern daher. Bei der Kamera kommt ein 50-Megapixel-Sensor mit optischer Bildstabilisierung zum Einsatz. Ebenfalls ein Novum für unter 300 Euro.

Samsung Galaxy A25 in allen Farben

Galaxy A15: Neues Design – gleicher Inhalt

Auch beim günstigsten Vertreter der Reihe, dem Galaxy A15, wird Samsung das neue Design aufgreifen. Technisch ändert sich hingegen bei diesem Modell wenig. Samsung behält das 90 Hertz LC-Display bei und wechselt den Prozessor gegen ein ähnliches leistungsstarkes Modell wie beim Vorgänger. Der Preis dürfte bei knapp unter 200 Euro starten.

Das Samsung Galaxy A15

Galaxy A35: Das Große wird schicker

Das Galaxy A35 bleibt das größte Modell in Samsung Mittelklasse und ist weiterhin mit einem 6,6 Zoll großen 120 Hertz AMOLED-Screen ausgestattet. Dieser kommt jedoch mit sichtbar dünneren Rändern daher und kommt erstmals – wie bisher nur die teureren Modelle – mit einem Punchhole für die Frontkamera daher. Mit diesem, edleren Design könnte das Galaxy A35 zu einer spannenden Wahl in der Mittelklasse werden. Zur technischen Ausstattung und dem Preis ist leider noch nichts bekannt.

Samsung Galaxy A35 im neuen Design

Galaxy A55: Samsung hält sich bedeckt

Das einzige Modell, von dem bisher noch kein Foto aufgetaucht ist, ist das Galaxy A55. Hier erwarten wir einen neuen Samsung-Prozessor und ebenfalls das neue Design. Beim Preis könnte in diesem Jahr erstmals die Grenze von 500 Euro überschritten werden, nachdem das Smartphone im vergangenen Jahr nicht teurer geworden ist. Mit einer Veröffentlichung ist im März 2024 zu rechnen.

Samsung Galaxy S24 Reihe: High End schon im Januar

Schon früher dürften die neuen Flaggschiff-Smartphones von Samsung auf den Markt kommen. Hier profitiert insbesondere das Plus-Modell von einem schärferen 2K-Display. Doch auch die anderen Modelle können sich über LTPO-AMOLED-Displays freuen, welche die Bildwiederholrate auf 1 Hertz herunterdrehen können, um Energie zu sparen. Erstmals bekommt jedoch nur das Ultra den besten Snapdragon 8 Gen 3 Prozessor. Für die beiden anderen Modelle geht es zurück zu Samsungs eigenen Exynos-Chips. Als Veröffentlichungsdatum wird über den 17. Januar 2024 spekuliert.