Galaxy S24: Samsung hat schlechte Nachrichten für Kunden aus Europa

Die neue Galaxy S24 Reihe dürfte im Januar oder Februar offiziell vorgestellt werden. Der Vorgänger kam am 1. Februar auf den Markt. Auch 2024 wird es wieder drei Modelle von Samsungs Top-Smartphones geben: das Galaxy S24, S24 Plus und S24 Ultra. Bereits jetzt sind einige Details über die neuen Smartphones bekannt.

Erstmals Unterschiede bei der Leistung

Bis zum Galaxy S22 verbaute Samsung je nach Region verschiedene Prozessoren. In den USA gab es Snapdragon-Chips und in Europa die eigenen Exynos-Prozessoren. Diese waren bei der Leistung leicht unterlegen und benötigten deutlich mehr Strom. In einem Direktvergleich beim S20 FE hatte das Modell mit Exynos-Chip eine fast 30 Prozent schlechtere Laufzeit.

Umso größer war die Freude bei der aktuellen Galaxy S23 Reihe, als Samsung verkündete das neue Smartphone weltweit mit Snapdragon-Prozessoren auszuliefern. In unseren Akku-Tests konnten alle drei Smartphones mit erstklassigen Ergebnissen glänzen und übertrafen ihre Vorgänger deutlich.

Bei der kommenden Galaxy S24 Reihe macht Samsung nun jedoch einen Rückzieher und verbaut in einigen Regionen, unter anderem in Europa, wieder Exynos-Chips. Dieses Detail hat der Qualcomm-CEO gegenüber einer koreanischen Zeitung offiziell bestätigt.

Dabei scheint Samsung in diesem Jahr sogar anzuerkennen, dass der eigene Exynos 2400 dem neuen Snapdragon 8 Gen 3 unterlegen ist. So soll im Galaxy S24 Ultra weltweit der Snapdragon-Chip stecken. Währenddessen kommt das kleine Galaxy S24 und das S24 Plus hierzulande mit Exynos-Chip daher. Für die volle Performance und insbesondere für eine bessere Akkulaufzeit müssen Kunden im nächsten Jahr also zum Ultra-Modell greifen.

Samsung Galaxy S24: Was sonst bekannt ist

Freuen können wir uns bei der Galaxy S24 Serie hingegen über ein großes Display-Upgrade. So soll die bessere Technik hier nicht mehr dem Ultra-Modell vorbehalten bleiben. Alle drei Smartphones bekommen demnach ein AMOLED-Panel mit LTPO-Technik spendiert. Damit können die Handys ihre Bildwiederholrate dynamisch zwischen 1 und 120 Hertz anpassen. Das ist praktisch, um Energie zu sparen, wenn keine hohe Bildwiederholrate benötigt wird. Etwa beim Always-on-Display.

Auch die Helligkeit soll mit 2.500 Nits sehr hoch ausfallen und sogar das aktuelle iPhone 15 Pro übertreffen. Bei der Auflösung verbleibt das kleine Samsung Galaxy S24 bei Full-HD, während man dem Plus-Modell wie dem Ultra ein 2K-Display spendiert.

Aussehen wie ein iPhone

Beim Design hat Samsung sich von Apple inspirieren lassen und setzt auf eine kantige Optik mit flachen Displayrändern. Das Ultra-Modell dürfte sich vom Design her wieder etwas von den anderen beiden Modellen abgrenzen. Manche Gerüchte gehen zudem davon aus, dass Samsung hier einen Titan-Rahmen wie beim neuen iPhone 15 Pro verbaut.

So soll das Samsung Galaxy S24 aussehen

Von den verfügbaren Farben gibt es noch keine Fotos. Jedoch sollen die Farben bereits feststehen. Alle drei Smartphones sind demnach in Schwarz, Grau, Violett und Gelb erhältlich. Exklusiv im Samsung-Store wird es zusätzlich Orange, Hellblau und Hellgrün geben. Ein Fan-Render zeigt, wie die Farben aussehen könnten: