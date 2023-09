Produktfeuerwerk von Anker zur IFA: Praktische Gadgets für deinen Alltag

Auch dieses Jahr hat Anker sich einen Stand auf der IFA in Berlin gesichert und präsentiert dort seine Produktneuheiten. Mit dabei auch neue Produkte der Untermarken Soundcore (Audio) und Eufy (Smart-Home). Ein Highlight hatte man sich bis zum Schluss aufgehoben: den neuen Saugroboter „MACH R1 Always Clean“.

Premium-Saugroboter von Anker

Mit dem MACH R1 Always Clean bringt Anker seinen ersten Saugroboter im High-End-Segment auf den Markt. Dieser kommt in einem futuristischen Design daher und bietet eine schlanke Dockingstation zum Entleeren des Staubbehälters und zum Reinigen der Wischwalze. So wischt der Anker-Saugroboter nicht mit Tüchern oder drehenden Pads, sondern einer Walze, wie man sie sonst von Nasswischern kennt. Diese soll sich mit Ozon-Technologie während der Reinigung selbst desinfizieren.

Anker MACH R1 auf der IFA 2023

Auf der Messe konnten wir uns bereits von der Wischfunktion überzeugen. Verschütteter Kaffee und Marmeladen waren kein Problem für den neuen Saugroboter. Was dieser kosten soll, verrät Anker jedoch bisher nicht. Das möchte man zusammen mit weiteren Produktdetails in den kommenden Wochen bekannt geben. So soll der MACH R1 Always Clean erst im kommenden Jahr auf den Markt kommen.

Anker MACH R1 in seiner Station

Günstige ANC-Kopfhörer

Jetzt schon erhältlich sind hingegen die Soundcore Space One. Hierbei handelt es sich um Over-Ear-Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung. Diese sind in Gold, Blau und klassischem Schwarz ab sofort für 99,99 Euro zu haben. Das sind immerhin 50 Euro weniger als noch beim direkten Vorgänger.

Die 40 Millimeter-Treiber sorgen für einen, in dieser Preisklasse, hervorragenden Klang und auch die Geräuschunterdrückung konnte uns in der lauten Messehalle überzeugen. Der Akku soll laut Hersteller bis zu 55 Stunden durchhalten. Mit aktiviertem ANC immerhin 40 Stunden. Hier zeigt sich, Ankers lange Expertise beim Bau von Akkus.

Powerbank, die ohne Kabel auskommt

Ihre Powerbanks haben der Marke Anker vor einigen Jahren zum Durchbruch verholfen und auch heute bietet Anker weiterhin ein breites Angebot an mobilen Energiespeichern. Auf dem IFA-Stand ist uns ein Produkt besonders ins Auge gefallen. Die neue „Anker Nano Powerbank“ ist nur etwas über 200 Gramm schwer und passt in jeden Rucksack oder Handtasche, sollte das Handy mal ohne Strom dastehen.

Das Besondere an dem Produkt: Das Kabel bringt die Powerbank gleich mit. Zieht man an dem USB-C-Stecker, wird die Trageschlaufe zum Kabel und du kannst dein Handy ganz ohne weitere Kabel laden. Über dasselbe Kabel wird die Powerbank auch wieder mit Strom versorgt. So kannst du wirklich alle anderen Kabel zu Hause lassen.

Die Trageschlaufe wird zum Ladekabel

Dennoch ist zusätzlich ein USB-C und ein USB-A Port verbaut. Der Akku misst 10.000 mAh und sollte für anderthalb bis zwei Ladungen des Smartphones ausreichen. Ein kleines Display informiert zudem über die verbleibende Kapazität. Die Powerbank ist in mehreren Farben ab sofort für 49,99 Euro erhältlich und wird auch einen festen Platz in meinem Rucksack bekommen.

→ Nano Powerbank kaufen

Weniger überzeugt hat mich hingegen ein noch kompakteres Produkt: Die Anker Nano Powerbank mit 5.000 mAh ist nur rund 100 Gramm schwer und kommt ebenfalls mit integriertem Stecker daher. Jedoch hängt die Powerbank ohne Kabel direkt am Handy. Für die regelmäßige Nutzung ist das nichts. Als Notfall-Gadget für die Handtasche oder den kleinen Rucksack jedoch nicht zu verachten. Der Preis für das Gadget liegt bei 25,99 Euro.

Anker mit neuem Wireless-Standard

Ganz ohne Kabel kommen neue Powerbanks mit QI2-Technik aus. Apple hat das kabellose Laden mit Magneten zur Fixierung vor drei Jahren erfunden und macht die Technik nun unter dem Namen QI2 für alle Hersteller nutzbar. Erste Handys sollen noch in diesem Jahr auf den Markt kommen. Auch Anker will mit seinen Powerbanks ganz vorne mit dabei sein und zeigt eine Powerbank, welche magnetisch an der Rückseite des Handys haftet und dieses kabellos lädt. Dies funktioniert mit allen iPhones ab dem 12er und mit zukünftigen Android-Handys, welche die Technologie ebenfalls einbauen.

Preise und Kapazitäten der neuen Powerbank-Reihe verrät Anker gegen Ende des Jahres.

Neue Powerstations von Anker

Auch im Bereich der „großen Powerbanks“ hat man zwei Neuzugänge zu vermelden. Die Anker SOLIX C1000 ist 15 Prozent kleiner als der Vorgänger und kann bis zu 1.056 Wattstunden an Energie speichern. Dank eines stapelbaren Designs und einem passenden Zusatzakku lässt sich die Kapazität einfach verdoppeln. Neben USB-Ports stehen vier klassische AC-Steckdosen mit einer Gesamtleistung von 2.400 Watt zur Verfügung. Die Powerstation wird später in diesem Jahr für 1.199 Euro verfügbar sein. Für den Erweiterungsakku werden 799 Euro fällig.

Die Anker SOLIX F3800 ist die mit Abstand größte Powerstation des Herstellers. Sie bietet eine Kapazität von 3,84 Kilowattstunden und lässt sich durch das Zusammenschalten von bis zu sechs Powerstations auf bis zu 26,88 Kilowattstunden erweitern. Damit lässt sich ein normaler Haushalt mehrere Tage unabhängig vom Stromnetz betreiben. Räder und ein ausziehbarer Griff sorgen dafür, dass sich der rund 60 Kilo schwere Akku wie ein Koffer transportieren lässt. An dem Akku lassen sich Geräte mit bis zu 6.000 Watt betreiben. Details zu Preisen und Verfügbarkeit gibt Anker zu einem späteren Zeitpunkt bekannt.

Powerstation mit über 3 Kilowattstunden Energie